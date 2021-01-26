農曆春節只剩下兩個禮拜就要到來，不少人都非常好奇自己在新年後的運氣如何，尤其財運更是大家關注的焦點之一。搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》發文分享，有4個生肖的人在農曆春節時財神爺將會來敲門，讓這些人在接下來的6年都會財運大爆發！

1. 生肖龍

屬龍的人從大年初一開始，連續6年的時間簡直是鴻運當頭，受到財神爺欽點，有中大獎的偏財運，喜事接二連三地來報到；事業上你們也會得到貴人幫助、步步高升，輕輕鬆鬆就能夠賺大錢，擺脫過往的困境，迎接美好的未來。

2. 生肖牛

屬牛的人因為平時待人厚道，累積了不少善緣，讓你們在未來6年的時間可以有幾筆橫財，尤其今年的最後幾個月更是關鍵，受到老天爺的眷顧讓你們大賺一筆，這些收入來源都可以幫助屬牛人存下一筆巨款。

3. 生肖蛇

屬蛇的人大多敢做敢當，可以熬過窮困的處境，富有時也不會讓自己迷失。2021年屬蛇人和財神相當投緣，之後連續6年都會財運爆發，而且之前在事業上的積累也將會有用武之地，讓你們一年比一年更有錢。

4. 生肖狗

屬狗的人反應靈敏，具有企圖心和冒險精神，在工作上可以憑藉努力替自己增添好運；此外，屬狗人在農曆春節後也會遇到財神爺來敲門，未來的6年財運亨通，而且自身的能力越強，運勢就越旺。

(中時新聞網)