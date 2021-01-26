民間有許多傳統禁忌，尤其是牽扯到逝者的話，更要多加小心注意，一般常聽到長輩稱「白髮人不能送黑髮人」、「口袋放手尾錢」等，雖然到了現代，有許多人都已不太在乎這些習俗，不過有殯葬業者指出，無關乎是否迷信，「千萬別觸碰死者的臉」，並揭露了2大原因。

根據《網易新聞》報導，人死後體內還會留有溫度，家屬可以趁這時替死者穿上壽衣，過了一段時間，器官會逐漸停止運作，屍體開始僵硬並失去體溫，這時散發出來的味道，可能會吸引一些蚊蟲靠近，再加上死者生前可能有不為人知的疾病，因此家屬最好還是保持距離。

殯儀館指出，最好不要觸碰屍體臉部，其中一個原因是，人死後所有血液都停止運行，血管也因此被堵住，這時若是碰觸死者的臉，就可能造成青一塊、紫一塊的屍斑，而且無法恢復，會讓大體變得不美觀；接著從科學層面來看，屍體內存有大量細菌，用手接觸確實具有一定的危險性。

此外，殯儀館也表示，不隨意觸碰屍體臉部，是對死者最基本的尊重，人在生前都是希望能乾淨、整齊地去見人，就算是面對至親的家人，也不希望自己難堪、醜陋的一面被看到，更何況是死去之後，人臉會開始變得蒼白，因此家屬都會聘請大體美容師，讓逝去的親人能體面走完最後一程。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)