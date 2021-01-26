高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日登場，目前已經進入最後倒數11天，近來不僅是罷免團體四處奔走，要催出每一張罷免票；民進黨也大軍出動，要力挺黃捷到底；黃捷本人今(26)日也在臉書貼文反擊罷免團體，表示自己不會就這樣被擊垮。

黃捷在臉書中表示，距離投票只剩下11天，很多支持者很緊張的跑來說，看到新聞，罷免團體竟然有國民黨黃復興黨代表的背景，他們舉辦的遊行也都是黃復興動員來的，叫她一定要小心。

黃捷指出，選舉罷免、集會遊行或是加入政黨，都是人民的自由。無論罷免發起人是否具有國民黨黨代表的身份。但是，若是少數團體特定的政治行為，只是為了自己的利益而對台灣造成危害，她絕對不會視而不見。

鳳山是純樸、溫暖的城市。黃捷表示她不會受這些極少數的偏激言論影響，大家都是支持台灣的進步改革與城市的建設發展的。當然，此時此刻，我們也要同命同心，與醫護人員站在一起。

除了醫護人員，黃捷也感謝辛苦的基層公務員們、里長、里幹事和里辦志工同仁們。大家這些年來，一起努力抵抗內憂外患，守住疫情，照顧鳳山。黃捷表示，她不會被罷免打倒，未來兩年，我們也不會被疫情擊垮！

(中時新聞網)