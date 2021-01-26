大陸對友邦的貿易措施又升級了！今與紐西蘭簽署升級版自貿協定，紐西蘭的商品將有更多機會出口大陸，預料每年減少數百萬美元出口合規成本，其中，紐西蘭99%木材和紙品將免關稅。

綜合陸媒、外媒報導，大陸商務部部長王文濤與紐西蘭貿易暨出口部長Damien O'Connor，今以視訊方式簽署中紐自貿協定升級議定書。這是中紐自貿協定2008年4月簽署、10月實施以來，時隔12年成功升級，有關協定已於2019年11月達成，但之前有待大陸正式簽署。

紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）確認該協議簽署，並強調在面臨嚴重的全球疫情及經濟危機之際，該協議的重要性，而該協議使紐西蘭與大陸的現有自由貿易協定「現代化」，並確保該協議在未來十年仍適用。而升級版協議降低了對大陸出口的難度，預計將令紐西蘭出口的合規成本，每年減少數百萬美元。

報導指出，根據Damien O'Connor聲明，升級版協議中，還包括了對大陸貿易額達近30億紐西蘭元的木材和紙品，99%將獲得免關稅進口。同時，現有乳製品出口條件持續維持，即大部分產品的所有防禦性關稅將在1年內取消、奶粉關稅3年內取消。換句話說，到2024年1月1日，紐西蘭出口至大陸的所有乳製品將是零關稅。

然而，中紐自貿協定升級後，將讓兩國人民享受更多開放所帶來的紅利。大陸在RCEP基礎上，對紐西蘭進一步擴大航空、教育、金融、養老及客運等領域開放；紐西蘭在特色工種工作許可安排中，則將大陸公民赴紐西蘭就業的配額、申請量較大的漢語教師和中文導遊，在原有基礎上分別提高到300名和200名。

(中時新聞網)