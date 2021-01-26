哥倫比亞國防部長染疫因併發症過世 享壽69歲 22:232021/01/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哥倫比亞國防部長楚希尤因新冠病毒併發症過世。 (美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 哥倫比亞總統杜克表示，國防部長楚希尤今天因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症過世。 杜克（Ivan Duque）在推特上貼出影片說：「楚希尤（Carlos Holmes Trujillo）對抗冠狀病毒時出現併發症，在今天黎明過世。」 69歲的楚希尤11日第一次住院。國防部在聲明中說，他在4天後因「急性肺功能惡化」被送往波哥大軍事醫院加護病房治療。 曾陷白色恐怖冤獄 廣播人白銀過世享耆壽90歲 疫情重創英國經濟 失業率升至2016年以來最高 (中央社) #過世 #併發症 #杜克 #病毒 #冠狀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比防疫神單更佛心 國壽霸氣挺醫護 染疫就給2萬慰問金 12:122021/01/26 財經 《甄嬛》熱依扎秘密產女34歲就老成這樣 美貌崩塌全因1原因 12:222021/01/26 娛樂 獲利200倍 全民瘋買防疫保單 她驚呆：窮人真的想得不一樣 00:162021/01/26 生活 吃紅棗進補 棗核卻卡喉！吞下異物的救命招快學起來 13:132021/01/26 健康 員工染疫也擋不住漲勢 村田股價一度飆歷史新高 15:302021/01/26 財經 境外移入＋1 男赴墨西哥出差染疫 搭醫療專機返台 13:552021/01/26 生活 墨西哥電信巨富史林染疫 症狀輕微康復中 11:082021/01/26 國際 日經：日本政府請託台灣增產半導體 14:262021/01/26 財經 《國際產業》防堵南非變種病毒 莫德納：將開發加強版新冠疫苖 14:322021/01/26 財經 超佛防疫保單 新光將重啟銷售 14:282021/01/26 財經 佛系壽險公司 國壽霸氣喊：醫護染疫發2萬慰問金、保戶加碼至5萬元 13:002021/01/26 財經 國際熱門新聞 男女公車站旁激情活春宮 小黃司機組車隊觀戰 - 國際 扯了川普級大謊 拜登不是聖人 - 國際 糖尿病救星 每天吃就能降低空腹血糖達5 mg／dL的香料 - 國際 【拜登新政】影》不甩川普前朝 拜登身旁一幕曝白宮新手賀錦麗地位 - 國際 遭求償367億元後 朱利安尼終於認了拜登贏大選 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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