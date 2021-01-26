哥倫比亞總統杜克表示，國防部長楚希尤今天因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症過世。

杜克（Ivan Duque）在推特上貼出影片說：「楚希尤（Carlos Holmes Trujillo）對抗冠狀病毒時出現併發症，在今天黎明過世。」

69歲的楚希尤11日第一次住院。國防部在聲明中說，他在4天後因「急性肺功能惡化」被送往波哥大軍事醫院加護病房治療。

(中央社)