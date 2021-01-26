民進黨主席蔡英文20日出席中常會時，直接表態黨中央應該支持無黨籍高雄市議員黃捷，而日前遭投票罷免的前桃園市議員王浩宇25日在臉書上發文祝福黃捷，並為她打氣。對此，台北市議員王世堅直言，把王浩宇和黃捷相提並論，對黃捷是很大的傷害，他還直言王浩宇遭罷免，是因為觸怒了社會大眾善良的底線。

王浩宇日前在臉書上表示，雖然和黃捷有各種分歧，雖然曾經在議題上有所爭執，但真正的敵人並不是彼此，而是那群與對岸合作、想要傷害台灣的人，「加油，黃捷！祝福妳一切順利」。

對此，王世堅26日在政論節目《平論無雙》中表示，王浩宇搞錯方向，選民結構只是小問題，罷免和選舉一樣，是人民至高無上的權力，但罷免要通過，有一個最大的前提，就是要有罷免的正當性，黃捷和王浩宇剛好是截然對立的例子。

王世堅指出，黃捷在議會質詢，是在善盡她的職責，姑且不論她執行的好不好，至少那次大家看到黃捷準備得很充足，市長準備的不充分，才會有反差，如果因為這樣導致大家討厭她，而要發動罷免，這很奇怪。王世堅也給出這次為何民進黨不冷處理的原因，是因為不正面迎戰，黃捷就可能被罷免。

王世堅認為，把罷免王浩宇和罷免黃捷相提並論，對黃捷是很大的傷害，王世堅還忍不住直言，王浩宇被罷免和政治無關，而王浩宇的罷免案會通過，是因為他觸怒社會善良，觸怒了人性善良的底線。

(中時新聞網)