俄羅斯反對派領袖納瓦尼先前發佈一段名為「普丁的皇宮」的影片，在社交網站上吸引超過8600萬次點擊率，俄羅斯總統普丁回應說影片中的別墅「不是他的」。

BBC報導，這個影片長約兩小時，介紹一座位於黑海的豪華別墅，聲稱內有一個賭場、滑冰場和葡萄園，由一些與普丁關係密切的富商興建。

普丁透過視訊與一些俄羅斯學生見面時說，影片中的東西都不屬於他個人或他的親屬。他又說自己沒有時間看完整部影片，但形容它只是由一些不同片段拼湊而成，覺得影片「沉悶」。

納瓦尼去年遭下毒後到德國治療。他從德國回到俄羅斯後，被當局以違反保釋條件為由拘捕，扣留至今。他的團隊就在這個時候發佈影片。

納瓦尼多年來都在社交網站批評普丁的統治，聲稱普丁以「封建」方式扶持親信。影片內容指這座別墅價值約13.7億美元，是由「史上最大額的貪腐金錢」建成。影片又說俄羅斯情報部門聯邦安全局（FSB）在別墅附近擁有約70平方公里土地。

(中時 )