恐怖影片曝光 夜市火舞秀失手 火球瞬間飛出險砸嬰兒車（Youtuber J爸）

台南新永華夜市日前請來火舞表演團體，進行街頭火舞秀，結果瞬間手滑失誤，把火球整個甩了出去，差一點就燒到一旁觀眾嬰兒車。目擊者指出，當時觀眾距離表演者不遠，差個幾公分，火球可能就會讓旁邊的嬰兒車起火燃燒。同時也質疑，這種危險性極高的表演，怎麼會在人多的夜市演出?

Youtuber J爸PO出影片，披露台南永華夜市火舞秀的驚險畫面，24日晚間一名表演者在夜市演出，簡單圍起安全區之後，先是揮舞兩端點火的棍棒表演火舞，接著挑戰高難度的火球秀，沒想到下一秒，火球竟然從表演者手上飛出，飛過安全區的三角錐，掉在一輛嬰兒車前，然後彈開落地，嚇壞現場圍觀的大人小朋友。

目擊者J爸表示，現場觀眾緊鄰火舞秀表演者，而且上方就是電線，當時只要差個10公分，可能下場就是火燒嬰兒車。他表示，火舞表演雖然吸睛，但安全措施應該要再加強，因為表演現場沒有滅火器，只有透過濕布去熄滅火焰，疑似裝著燃料的桶子，也隨意擺放在旁邊，十分危險。他質疑，這樣高危險的表演，是否適合在人來人往的夜市中開放？

恐怖影片曝光 夜市火舞秀失手 火球瞬間飛出險砸嬰兒車（中視新聞）

據「中視新聞」報導，表演者魏先生表示，當天的表演因為力量太大了，導致手中的另一個道具被勾飛，才會造成一場虛驚。新永華夜市則回應，如果社會大眾有安全的疑慮，將評估是否停止邀請火舞表演，由於表演團體再次提出保證會做好安全措施，將會再給表演者一次機會。台南市消防局提醒，火舞表演場地附近應該避免有可燃物，距離觀眾安全範圍至少要有5米以上，以免發生意外

(中時新聞網)