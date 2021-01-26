中興大學校長薛富盛與正瀚生技董事長吳正邦，26日共同簽署「中興大學正瀚研究學院」合作備忘錄，並為籌備處揭牌，未來將以新農業為核心，招收碩博士生，培育國家重點產業所需高階人才。這是教育部推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例）草案後，國內產學合作簽署成立獨立學院的首例。 對於公司今年營運目標，吳正邦強調，旗下彰濱廠，先投資約1億元（不含購置土地款），今年農曆年後，將投產工程菌株-酵母菌，因中央研究院、台大及興大，都有介入公司產品研究案，可增加公司產品競爭力。

吳正邦認為，由於農業科技前景不錯，他看好公司今年營運，可望比去年好，但因目前面臨全球缺櫃風波，及新冠肺炎疫情蔓延因素，公司還要審慎克服與因應。

正瀚26日不僅和興大簽署「中興大學正瀚研究學院」合作備忘錄，並為籌備處揭牌，還舉辦第二屆「正瀚生技創新獎」頒獎典禮，總獎金107萬元、智慧療癒景觀溫室開幕，及精準育種與數位農業科技趨勢論壇。其中，創新獎兩組「首獎」得主唐政綱，及「李淑君與歐易哲」，各得20萬元獎學金。吳正邦當場允諾，公司明年將再加碼50萬元。 興大正瀚研究學院，正瀚提供學院運作經費與實習場域，興大則負責師資規劃與課程訓練，未來獲准入學的碩士生，每人每月有2萬元獎學金、博士生每人每月3萬至5萬元獎學金，希望吸引優秀青年投入高階農業技術研發。

吳正邦說，學界最終目標是在全球前十大雜誌期刊發表文章，但對產業界而言，光發表是沒用的，還要產品能賣得出去，以公司產業為例，老師發表文章，證明產品代謝過程與功效存在，但對產業界而言，更重視「安全要求」。

薛富盛表示，正瀚是台灣農業生技產業的領頭羊，特別是吳董事長在美國創業有成，願意回饋故鄉，且因心繫台灣，希望台灣在農業與生技產業，可以再創造另一個「護國神山」。 薛富盛說，上述創新條例草案，去年11月26日已獲行政院會通過，該草案正在立法院審議中，未來將鼓勵產業界能夠與學術界，做更密切的合作，特別是高階人才培養方面。正瀚攜手興大簽署合作備忘錄，已跑在業界的前面。

為解決產學落差，科技部與教育部也希望產業界能出題，學校能夠解題，興大正瀚研究學院26日籌備處成立，就是呼應這個方向。

(工商 )