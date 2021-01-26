機車族脖子請包緊!戴立綱:早上天氣會騙人。(中時新聞網)

中央氣象局指出，今天（26）白天各地多為晴到多雲，穩定的天氣，高溫西半部地區高溫來到26度，東半部也有24度。不過傍晚起東北季風稍增強，大臺北及東半部地區雲量增多，有局部短暫雨，今夜明（26）有機會出現較大雨勢。氣象主播戴立綱提醒，最近日夜溫差很大，要特別注意保暖，尤其到周四（28）午後即將變天，又有一波強烈大陸冷氣團南下，北部低溫下探11-12度。

氣象局表示，隨著傍晚一波東北季風稍微增強，東北部雲量增多，開始出現局部陣雨，今晚明晨間基隆北海岸及東北部地區有機會出現明顯雨勢。明天溫度變化也和這幾天差不多，低溫方面，中部以北及東北部約12-14度，花東及南部約15-17度。東北部白天高溫比今天略降4度左右，中南部略降一些，主要留意日夜溫差變化仍大，可達10度以上。

戴立綱表示，本周一至周三（25-27）都算是好天氣，很適合民眾外出走走。不過要特別注意日夜溫差非常明顯，建議早出晚歸民眾可採「洋蔥式穿搭」。不過周四中午後即將變天，有一股乾冷的西伯利亞冷高壓會到達台灣上空。

戴立綱指出，這股冷空氣並未到達寒流等級，僅屬於強烈大陸冷氣團，周五（29-31日），北市低溫最低約11-12度，整體低溫持續到2月1日至2日就會釋放完畢，逐漸回暖。不過，2月3日左右將有一股新的冷空氣再報到。

「天氣達人」彭啟明表示，這波冷空氣最低溫將落在周五（29）一整天到周六清晨，這波強烈冷氣團過後，目前觀測來看，到過年前都尚未出現強冷空氣訊號，預計將一直偏暖到除夕（2月11日）。

(中時新聞網)