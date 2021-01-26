男女公車站旁激情活春宮 小黃司機組車隊觀戰(影片源自Youtube)

常在路邊看到忍不住天雷勾動地火的男女，直接在眾目睽睽下，互相撫摸、上下其手，印尼最近在網路上瘋傳一段長約30秒影片，一對男女在公車站牌旁邊，女生正在幫男子口交，被路過的民眾看見錄下，甚至司機好意提醒，這對男女依然我行我素。

日前印尼街頭出現活春宮畫面，公車站旁站著一名男子，女子則坐在椅子上，替脫下褲子的男子口交，兩人毫不在意旁邊有路經過，這時一名計程車司機看不下去，提醒他們「可以去開房間」，但男女不甩司機，繼續路邊活春宮，司機回到車行，也將這件事告訴同事。

同事們聽完感到不可置信，越想越覺得不對勁，且對於兩人不聽勸告這件事更是在意，司機們決定騎車「組隊」前往觀戰，果然這對男女還在現場激情恩愛，不過當他們看到「司機車隊」聚集，再也無法當沒事，男子趕緊穿上褲子，逃離現場。

根據外媒報導，影片瘋傳引起警方注意，這對男女涉及公然猥褻、妨害風化等罪，調閱公車站牌附近監視器，警方快速找到這兩人，日前也已經約談到案，若確定觸犯公然猥褻，最高恐被判處2年8個月。

(中時新聞網)