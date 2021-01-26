桃園醫院感染持續升溫，各縣市政府加強防疫措施，台北市長柯文哲26日在臉書發文表示，「台北市也準備啟動各項應變計畫」，柯文哲指出，若短時間台北市出現1000例以上個案，市府將會採取更大規模的停班停課措施，如每周新增15例以上的確診個案，場館將關閉，並啟動異地或居家辦公。

柯文哲表示，早在去年10月，台北市就制定防疫3階段，只要市內出現1例不明感染源的本土個案，百人以上的活動、老人共餐、商圈活動、親子與醫療院所等將停辦或管制。

柯文哲指出，如每周新增15例以上的確診個案，場館將關閉，並啟動異地或居家辦公；若短時間台北市出現1000例以上個案，市府將會採取更大規模的停班停課措施。

柯文哲表示，原本從桃醫轉院至台北轄下醫院的病患已有44人，擴大匡列後，北市也有7人被納入，現階段已立即發布隔離通知書；柯指出，「面對市政，沒有統計，就沒有統治；面對疫情，沒有數據，就難以控制。」

(中時 )