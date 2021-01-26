國民黨中常委聯誼會會長、新北市議長蔣根煌。（黃福其攝）

國民黨中常委聯誼會祕書長謝坤宏。（摘自謝坤宏臉書）

國民黨中央委員連署提案，已送進中央黨部收件。(黃福其翻攝)

國民黨部分中央委員、中常委不滿黨中央催繳109年職務捐，只能繳入中央黨部專戶才算數，由28位中央委員連署請中常委提案，要求黨中央召開臨時中全會，要向黨主席江江啟臣叫板。儘管上周三中常會原欲提案，被祕書長李乾龍勸阻，但中央委員們今天下午發出公開信，提出四大訴求，並表示明天中常會已請中常委在中常會提案；受託的中常委聯誼會祕書長謝坤宏說，明天是否提案要視情形而定。

據悉，組發會主委李哲華在江啟臣、李乾龍授權下，這幾天已與部分中央委員電話聯絡，不過中央委員認為「李乾龍說要當面溝通」，卻變成「李哲華電話連繫」，失去溝通誠意。已有南部中央委員提議開記者會，集體宣布退黨，被其他中央委員勸阻「等黨中央如何回應，再作決定。」

國民黨中央委員的公開信。（黃福其攝）

國民黨中央委員的公開信。（黃福其攝）

國民黨中央委員的公開信。（黃福其攝）

李哲華說，他昨天被江啟臣、李乾龍交代要趕緊處理此事，就馬上打給謝坤宏，想約大家見面溝通，但謝說自己只是代轉達也沒有意見，要他去聯絡中央委員陳維德、史碩仁及關芝綝。他馬上聯絡陳、史要約今天在桃園見面，但史沒空，因此改約明天中常會後三人見面；他也打給關說要到屏東看她，但關說她沒有意見，只是被推出來，要他不用去。相關事情都在溝通處理中，希望中央委員們不要誤解。

國民黨中央委員由28位代表連署，原欲上周三在中常會提案，當天李乾龍緊急與謝坤宏溝通，應允要與中央委員們溝通；黨中央也宣布江去年為黨募款已逾1000萬元責任額等五點聲明，最終謝坤宏以「中央委員連署書還沒交給我」而未提案。

國民黨最近催繳109年「黨公職募款責任額（職務捐）」，要求錢須繳進黨中央專戶，若繳地方黨部或其他部門都不算數，引發中常委、中央委員反彈，推派28位中央委員連署，要請中常委聯誼會祕書長謝坤宏在中常會提案。

上周三上午，祕書長李乾龍緊急電話聯繫，中午約見謝坤宏，表達願意與中央委員當面溝通，最後謝坤宏以「還沒拿到提案單」而暫緩在常會提案。黨中央也在常會前發出五點聲明，強調江啟臣募款已逾1000萬元責任額，中央黨公職人員募款責任額達成率已達84.5％，遠高於財務改革方案的70％，可見此制度獲大多數人支持。

據悉，謝坤宏當天沒提案的原因，除了中午被李乾龍約見，還有中央委員連署書格式被指不符、未及時拿給謝坤宏。另一重要因素是反彈陣營日前曾拜會中常委聯誼會會長、新北市議會議長蔣根煌，蔣也認同不應繳入地方黨部或其他單位的錢都不算數，主張可採一定比例，不必全數繳入黨中央專戶；但蔣根煌當天因故沒出席中常會，不過蔣已應允明天出席，中央委員因此打算明天請謝坤宏在會中提案，今天提出四大訴求，酸諷「國民黨是黨主席一人的國民黨，團結不等於放棄黨內民主」，並反批黨中央兩度發新聞稿指他們破壞團結，令人失望。

「致黨中央公開信」內容如下：

國民黨中常會於民國109年11月18日通過黨公職人員年度募款責任額實施辦法，對於黨公職人員的募款責任額，必須每年募款金額繳納至中央委員會指定的帳戶，此修正後的辦法於民國110年1月1日開始施行。

吳主席自20全開始，對於黨公職人員每年鼓勵捐款募款給各縣市區鄉鎮黨部或中央黨部各一級部會，只要有收據或証明者就可認列；換句話說，過去的募款，可選擇給地方或黨中央，但去年11月18日辦法修正後，民國110年起錢只能繳納至黨部的政治獻金專戶。

那麼，在去年11月18日中常會修正辦法之前，已捐助、募款給國民黨各級黨部且有收據的黨公職人員，是否應照往例認列？去年11月修正的辦法，今年才開始施行，自應溯既往，無需重複繳納民國109年的額度。簡言之，去年已經在各級黨部鼓勵贊助或募款的分攤金且有收據者應該要認列。

然而，去年黨中央行管會共計三次寄匯款單給中央委員，於已經捐款或募款給各級黨部者，根本有一魚兩吃、剝兩層皮的感覺！

因此，公開訴求如下：

1.召開臨時中央委員會，追認通過中常會通過之黨公職人員年度募款責任額實施辦法。

2.募款責任金額爭議：為何11月18日中常會決議部分黨公職人員募款責任額減少，部分黨公職人員責任額減免，部分黨公職人員責任額增加，請黨中央說明。

3.黨中央應明訂募款比例：黨代表、中央委員大多服務配合地方或所屬組織，捐款所屬地方黨部或組織是必然，黨中央應明中央及地方的募款分配比例。

4.行管會應盡速公布已繳納者名單：中央部分之黨公職人員募款責任額達成率已高達84.5％，請黨中央提出相關匯款證明。

我們不是要革命，但一定要表達黨中央要給中央委員尊重的立場。中央委員的募款分攤金的金額及認列方式，一定要中央委員會決議通過。團結不等於放棄監督、放棄自己的權利。惟對於文傳會兩次的新聞稿內容，指出我等28人破壞黨內團結，實令我等失望。

疫情期間全國民眾生活財務困難，黨員同志生活必然痛苦，尤其是去年大選年，兵疲馬困，這4年最艱難時期，每到選舉看到大家的奔波勞苦出錢出力，沒有薪水酬勞，卻被黨務高層視為寇讎，情何以堪！

20全是國民黨最困難的4年，經過洪主席、吳主席艱苦的承擔，經過七合一大選勝利，總統大選雖然失敗，至少在政黨票取得比較好的成績，使得每年還有2億3仟萬的政黨補助款。

然而國民黨是黨主席一人的國民黨，團結不等於放棄黨內民主。黨中央實在不應該避重就輕，說一些「有意見就是破壞團結」，要大家團結的話！拿民進黨追殺黨產的事來堵大家的嘴！

代表參與連署的28位中央委員：關芝綝、黃志雄、許慧琴、陳維德、蔡美玲、許長輝、史碩仁、陳威丞、吳深濤、黃聿標、應曉薇、林來好、公淑平、黃啟明、任英瑞、吳美霞、洪秋玉、黃覲偉、黃嘉俞、孫序彰、邱一峰、林益諄、姜駿傑、古健琦、詹昭榮、楊雅淳、王友蘭、曾煜銘。

對於中央委員們的動作，謝坤宏今晚說，他是反映中央委員、黨代表的意見給黨中央，扮演協助溝通者，但黨中央卻指他「帶頭作亂」，令他很切心。不過他明天仍會看情形，決定送出提案或在中常會反映意見。

蔣根煌則說，原本明天有事無法出席中常會，但因中央委員、中常委一再拜託，他明天會出席中常會，至於中央的黨公職募款責任額，他不認為要全部交給中央，除了每位中常委、中央委員都有地方關係之外，地方黨部的財源也很重要，不要一味要地方黨部收黨費及自籌。

28位參與連署者唯一的中常委、台北市議員應曉薇則說，她的中常委 50萬元職務捐已繳，由於不少人認為去年11月修正的辦法，應自110 年職務捐才實施，不應用於催繳109年額度，她認為黨中央確應開臨時中全會與大家談清楚，因此參與連署。

(中時 )