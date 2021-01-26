義大利總理朱塞佩·孔蒂（Giuseppe Conte）在星期二遞出職呈，一般認為這是一項戰術性政治策略，因為前幾天有人退出執政聯盟，使孔蒂失去多數席次，他希望透過辭總理這一手段，使他在未來能重組新的執政聯盟。

CNN報導，上星期，孔蒂以2票之差，驚險的通過上議院的信任票，但是他仍然面對危機四伏的政局。由於前任總理馬泰奧·倫齊(Matteo Renzi)帶領的「義大利維瓦黨」(Italia Viva)退出執政聯盟，使得孔蒂的執政聯盟失去了參議院的多數席位，要是孔蒂持續坐著總理之位，也很可能隨時被倒閣，於是他決定自己辭職以換取下一輪的國會洗牌。

根據義大利總統府的一份聲明，孔蒂已將辭職書交給了塞爾吉奧·馬塔雷拉總統(Sergio Mattarella)，聲明說，總統將在星期三下午開始，與主要政黨首領人進行磋商。如果孔蒂在磋商過程中，取得足夠的支持，那麼馬塔雷拉總統可以授權他再組建一個新的執政聯盟。

要是協商不成，那麼另一種方案就會是是提前兩年舉行臨時選舉。

孔蒂雖然辭職，但是會進入到看守總理的狀態。聲明說：「總統會先保留他的職呈，並要求政府先繼續管理日常事務。」

義大利是內閣制國家，總統是位高權輕的象徵，主要政務工作是國會總理，他必須擁有參議院多數席位的執政聯盟，形成責任內閣，政務才容易推行。歐洲國會裡普遍是多個黨派林立，因此有時候，參與執政聯盟的小政黨一但脫離執政聯盟，就會使責任內閣無法運作。

自第二次世界大戰結束以來，義大利經歷了數次政治危機，這幾年義大利政局如同走馬燈一般的來來去去。2018年義大利大選，五星運動黨（M5S）和北方聯盟(Lega Nor)組成民粹主義聯合政府，不過到了2019年時，聯合政府瓦解，五星運動改與中間偏左翼的民主黨(PD)合組政府。然而五星運動黨是右翼，兩派有巨大的政治分歧，但為了阻止其他極右翼聯盟黨，因此變成奇怪的聯盟，這時五星運動就推出無黨派的孔蒂擔任總理，他是兩方都能同意的人物。

孔蒂雖然無黨派，也沒有什麼政治經驗，但是據路透社報導，他仍然是義大利最受歡迎的政治人物，支持率超過50％，這也是他目前擁有的政治本錢。

(中時新聞網)