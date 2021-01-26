台灣世代教育基金會提供

美國總統拜登就任，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛今天指出，美國對中政策強硬路線趨於延續，中美準兩極逐漸成形。由於拜登希望恢復美國國會在外交政策的決策權，美國國會是對台灣最友好的組織，將決策權交給國會，《台灣保證法》可以保障對台灣的交往規格。

台灣世代教育基金會與亞太青年協會今天舉辦《日本政治觀察：拜登上任後美日印太戰略分析》座談會，邀請宋文笛丶台灣世代高級研究員莎娜博士、政治大學教授石原忠浩一同探討美國大選後，拜登政權對於印太戰略及日中關係轉移及變化。

來自印度的莎娜指出，中國通過與印度邊界和南海局勢的升級，巧妙地分散國內外對北京處理新冠肺炎的注意力。因為最近邊界爭端的關係，印中互動會和以往不一樣。

她說，印度目前沒有放棄與中國對話的機會，但他們正在積極探索各種應對方案，包括將四邊安全對話（Quad）制度化，並且和利益相同的國家合作以應對中國崛的共同挑戰。

宋文笛則透過線上方式指出，美國對中政策的演變，在選後及疫情時代會從全政府走向全社會共識，會成為兩大黨共同的議題，強硬路線也會趨於延續，中美準兩極會逐漸成形。

另一方面，他認為，拜登希望恢復美國國會在外交政策的決策權，某個層面是一種對國會示好，且美國國會是對台灣最友好的組織，將決策權交給國會，《台灣保證法》可以保障對台灣的交往規格，且須強化美國本土，這樣在外交才有內政支持，且多邊主義盟國可以提供在外交所需的資源，基於共同價值的外交，可以連結民主國家，並獲得內部選票的支持。

石原忠浩指出，日本在印太戰略及對華策略的發展上，鞏固與美關係是最重要的，雖然與中國難免有矛盾，但還是能對話的，從過往第二次安倍政權的對外政策來看，日本印太名稱由「自由開放的印太戰略」到「自由開放的印太構想」 到現今的「自由開放的印太」。這些修改名稱的涵義不僅是針對中國，而是更針對東協等周邊國家。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷表示，在川普政權的單邊主義下，東北亞間因歷史、經貿的競爭關係愈加強烈，而加速的大國競爭貿易的保護主義，讓各國都在尋求各自結盟、對抗、合作的避險的做法。

另外在區域政治的角度，他認為，必須思考俄羅斯在東北亞的角色，隨著俄羅斯因介入烏克蘭被制裁，與中國在經濟、安全議題的合作，對東北亞的博弈更加重要。而對台日韓而言，美國新政權對盟友的承諾，將扮演舉足輕重的角色，未來在區域安全上，或是多邊關係的發展上，各國都一定會有相應的做法。

(中時 )