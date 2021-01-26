客人將旅館房內床單弄得濕一大片，讓原PO相當無奈。(圖擷取自爆怨公社)

原PO貼出退房照，怒嗆這間房客太沒同理心。(圖擷取自爆怨公社)

「現在要過年了，年獸都跑出來了嗎？」一名網友忍不住抱怨，她擔任旅館櫃檯接待人員，但是近期碰到的客人讓她大開眼界，不但垃圾丟滿地，還將房內的浴巾沾滿泡麵的醬包，最後連床單也不放過，被弄得濕一大片，讓原PO怒嗆，「還有床上濕一片，是讓女生喝尿漏接？打掃的人很辛苦，都不能有點同理心嗎？」

原PO今(26日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，她是一名旅館櫃檯接待人員，接著發出一連串房內凌亂不堪的照片，讓她忍不住動怒，「快過年了，年獸都跑出來了嗎？」她表示，不懂客人為什麼泡麵醬包要丟地上，房內明明有垃圾桶可以丟，另外，連床單也不放過，弄得濕一大片，「打掃的人很辛苦，都不能有點同理心嗎？」

貼文發出後有網友詢問，這樣可以要求賠償嗎？原PO則表示，「理論上可以，但我們算是佛心旅館」，讓其他網友看完直呼這組客人真的太過份，「真沒水準」、「打掃房間真的會崩潰！各式各樣的災情都有」、「內人也是房務，1個人要負18到22間房，也是遇到一堆妖魔鬼怪，只能說房務真不是人幹的」。

另外，留言區更出現一票苦主，分享曾碰過的誇張經驗，「版主照片還不誇張，遇到過生日趴，自動在房間牆壁搞裝置，氣球、玫瑰花瓣灑整間的，光打掃就很累人」、「我還整理過特殊癖好的房間，床舖上都是使用過的保險套及衛生紙，有的還破掉，整件床單都溼答答」、「有遇過大便包在棉被裡，玻璃打破藏到廁所後面等等奇怪的事」。

(中時新聞網)