黑龍江正大9產品檢測新冠陽性 卜蜂：台灣無涉 22:442021/01/26 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黑龍江正大9項產品包裝新冠肺炎檢測出陽性，而黑龍江正大與台灣卜蜂有關。圖為消費者在哈爾濱市香坊區一家大型連鎖超市購物。（示意圖，新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑龍江正大9項產品包裝新冠肺炎檢測出陽性，而黑龍江正大與台灣卜蜂有關。台灣卜蜂表示，目前大陸正在處理，目前與台灣無涉。 近日黑龍江正大實業員工有確診病例和無症狀感染者，目前監管部門已經在該公司售內產品採取下架、暫存等措施。 而黑龍江正大的9項產品包裝也檢測出新冠陽性。根據了解，相關產品品項有「小熊伴嫁蝴蝶雞排」、「迷你串」等，多在黑龍江省等地銷售，還未入台灣。卜蜂也回應目前由大陸方處理，現與台灣無涉。 日媒：台灣掌握車用晶片議價權 台積電擬漲15% 港府再祭無預警封區 油麻地3大樓遭強制檢疫 (中時 ) #黑龍江 #正大 #陽性 #台灣 #產品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣之星聯手宏碁 「3E模式」引領公共運輸數位轉型 16:562021/01/26 財經 民眾現抗疫疲態 抗煞醫師籲速規畫社區篩檢站 04:102021/01/26 焦點要聞 後疫情時代 衛廚浴設備廠搶醫療、防疫產品 17:192021/01/26 財經 境外移入＋1 男赴墨西哥出差染疫 搭醫療專機返台 13:552021/01/26 生活 阿聯酋航空參與IATA Travel Pass試用計畫 21:422021/01/26 財經 台灣高鐵採購網上線 推動供應鏈永續發展 10:392021/01/26 財經 西方多家媒體撤出香港大陸 台灣成報導中國基地 17:212021/01/26 兩岸 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 04:102021/01/26 產業財經 LINE Pay農曆年活動回饋最高18％ 帶你用無現金支付過牛年 18:272021/01/26 科技 台灣萬元以下5G機 天璣包了 04:102021/01/26 產業．科技 伊麗莎白雅頓 打造持久無瑕妝容 04:102021/01/26 時尚消費 兩岸熱門新聞 美海軍擴充艦隊因應共軍挑戰 川普355造艦計畫卻陷缺錢困境 - 兩岸 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 華為宣布在法國建立海外首座5G設備工廠 預計2023投產 - 兩岸 前五角大廈中國事務官員：共機擾台是演練對台作戰模式 - 兩岸 小三通因疫情停航至今 廈門台協會長吳家瑩籲：盡快復航 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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