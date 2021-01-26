黑龍江正大9項產品包裝新冠肺炎檢測出陽性，而黑龍江正大與台灣卜蜂有關。台灣卜蜂表示，目前大陸正在處理，目前與台灣無涉。

近日黑龍江正大實業員工有確診病例和無症狀感染者，目前監管部門已經在該公司售內產品採取下架、暫存等措施。

而黑龍江正大的9項產品包裝也檢測出新冠陽性。根據了解，相關產品品項有「小熊伴嫁蝴蝶雞排」、「迷你串」等，多在黑龍江省等地銷售，還未入台灣。卜蜂也回應目前由大陸方處理，現與台灣無涉。

(中時 )