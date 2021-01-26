高雄市議員黃捷罷免案即將在2月6號登場，曾在電視上預測2018年六都市長選舉結果的命理師江嘉葉，近日也曝光一張為黃捷罷免案前往龍山寺所求籤詩，籤詩上頭也洩漏黃捷目前心情，指她目前心情煩躁，處境相當困難，內心很希望能脫離困境。

黃捷是否會成為繼王浩宇後，第二位被罷免成功的議員，結果令人好奇。對此，江嘉葉近日也曝光一張為黃捷罷免案所求籤詩，為觀音佛祖第91籤，宗愨長風破浪，配卦：火天大有，上離（☲）下乾（☰）。

命理師江嘉葉依照籤詩上解析，認為黃捷目前處境艱難，但罷免案想通過並不容易。

江嘉葉解析，籤詩前兩句「好把愁眉須展開，大才大用薦將來」，指黃捷目前心情煩躁，焦慮不安，處境相當的艱難，時常深鎖眉頭，內心盼望能夠脫離困境，時來運轉的時候就要來臨，往後將會有一展長才的機會。

而籤詩後兩句「一條大路平如掌，凡有施為總稱懷」，意指未來能夠一條大路，順暢的向前邁進，所有問題與煩惱都會拋在腦後，不再如影隨形，屆時會有很好的發揮舞台，只要好好努力，就能稱心如意，達到期待的收穫。

江嘉葉表示，此籤詩含有困境來臨時，要好好努力，勇敢面對，並有天助自助之意思。籤詩配卦為歸魂卦，有回歸本位，能讓黃捷繼續在議員原本的位置上，持續維持自身民代的身分。

江嘉葉還說，依據六爻能量來看，顯示黃捷近期相當操勞，會有很多煩心事，但她世持父母旺相，加上得月辰相扶之，能量很強，能夠去應付這些大小瑣事。而在官運部分，有日辰相助，又來生世爻，更助黃捷運勢，能夠漸漸退去煩人心事，消除災難，並能得到選民的支持，因此罷免案想要通過，並不容易。

不過江嘉葉也建議黃捷在歷經這次風波後，要更加強對選民的幫助，才能在往後的日子裡，繼續維持自身民代地位。

(中時新聞網)