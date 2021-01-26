何潤東在劇中演出高富帥經理人。（愛奇藝國際站提供）

吳謹言與殷桃飾演強悍果敢的主管對戲。（愛奇藝國際站提供）

都市愛情劇《正青春》由吳謹言、何潤東、劉敏濤、殷桃主演，該劇講述女性職場晉升之路充滿荊棘與坎坷，卻也在淚水中獲得成長。吳謹言揮別古裝演出時代劇，仍不輸在古裝劇中的霸氣感，與劉敏濤、殷桃2位實力演員尬戲備受網友期待，她也在微博喊話「職場資歷不重要，我事業步的秘密是：走出氣場才是關鍵！」

吳謹言劇中演出職場新人，面對夢想再艱困也毫無畏懼，不過私下的她曾坦言新人期間，一直不知道該做怎麼樣的演員，同時也不確定要不要堅持把演員當成職業，她認為當演員不光需要努力，有時也需要運氣！對應起《正青春》角色，也正好說明職場新人最冀望就是得到識途老馬的信任。

劇裡演出高富帥又霸氣十足的何潤東，說出練就事業成功有三步「手插兜、抬頭挺胸、大步走」，並示範起如何氣場全開才能談起好生意的霸氣總裁模樣，也勾勒出職場的生存之道。他13歲就至加拿大留學，從小一路生活歷練讓他相當獨立，更學會時間運用，如今他身兼戲劇導演、編劇、演員、製作人等身份，四都能遊刃有餘。

該劇也呈現女性職場上遭遇的波折與多重壓力，殷桃劇中飾演知名化妝品公司SW華東區銷售總監，時尚幹練、強悍果敢，引起法國總部的注意，成為取代劉敏濤飾演老闆的最大威脅。而飾演出身平平的職場新人吳謹言，則是殷桃的助理，她被網友笑稱是闖進叢林「但不當任人宰割的小白兔」，要在舊格局中砸出一個美好新世界。同時除了要放大絕展開人生新局，從新人到精英的蛻變中更將邂逅了屬於自己的愛情。《正青春》即日起於愛奇藝國際站熱播。

(中時 )