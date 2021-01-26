黎巴嫩衛星電視台Al-Manar電視台和的記者，在領空內拍攝到以色列空軍的F-35I戰機，顯然完全沒把黎巴嫩空防系統放眼裡。從照片上看的到這架F-35I有外掛飛彈，因此應該不是匿蹤模式，不過以色列對黎巴嫩有壓倒性優勢，因此黎巴嫩空防系統就算查覺到，也不敢迎擊。
航空學家(Theaviationist)報導，Al-Nour電台是真主黨（Hezbollah）擁有和經營的廣播電台，他們先是在網路社交媒體上上發布照片，可能是認錯了，圖說還寫成「這兩架飛機是以色列的F-15」，其實是F-35才對。據以色列的說法，F-35I是在2021年1月25日早上飛行。
這是以色列的F-35I戰機，首次在黎巴嫩空域中拍攝到，但是以色列F-35很可能早就經常飛行在黎巴嫩上空。2018年5月，以色列空軍司令阿米卡姆·諾金少將(Amikam Norkin)曾經說：「以色列F-35匿蹤戰機已經歷戰火的洗禮、參與了中東的空襲....我們是世界上第一個將F-35派往戰區的空軍。」
那麼，黎巴嫩空防單位能不能看到這些闖入者?應該是可以，雖然照片看不到F-35有沒有安裝雷達反射器(Luneburg，也稱龍柏透鏡)，但是戰機有外掛飛彈，顯然已破壞了雷達橫截面，因此它也很可能有安裝雷達反射器。
文章來源：Hezbollah TV Correspondent Captures First Images Of Israeli F-35I Adir Jets Operating Inside Lebanese Airspace.
(中時新聞網)
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