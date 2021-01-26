車用晶片去年底開始短缺，導致全球汽車廠大幅減產。日媒日前報導，德國、美國及日本等國政府請求台灣增產，情況罕見。最新消息指出，為了解決車用晶片缺貨困境，全球最大晶圓代工廠台積電計畫自5月起，將先進晶片產品增產20%。

日前《日本經濟新聞》引述台灣當局相關人士透露，全球汽車用晶片短缺，去年底起，各國透過外交管道尋求台灣協助，盼能增產提供晶片，據了解，已接到汽車生産量大的德國、美國和日本等的協助請求。而台灣的經濟部已籲請半導體業者增產，尤其是請晶圓代工龍頭台積電、聯電等協助。

《日刊工業新聞》報導，為了解決車用晶片短缺問題，台積電計畫自2021年5月開始，將先進晶片增產20%。市場均認為，車用晶片短缺問題恐要到2021年下半年才能紓解，而台灣最大晶圓代工廠考慮進行增產，對擴大減產的汽車產業而言，將是一大喜訊。

報導指出，台積電預計自5月起，在台灣生產先進晶片的多座工廠進行增產，並已要求台灣當地的供應商合作，同時要求擴大供應半導體生產所必須的材料，但供應商是否能因應急增的材料訂單量，仍是一項未知數，因此，台積電的增產計畫是否能如期實現，恐怕還不一定。

(中時新聞網)