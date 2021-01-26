新任美國總統拜登周一透露，就1.9兆美元規模的經濟刺激法案與美國國會協商，尋求民主共和兩黨支持，並且不會透過預算和解程序，市場擔憂，可能新紓困案要拖好幾周才能通過，加上亞股大幅回檔，使得美股3大指數期貨表現漲跌不一。美股周二開盤上漲8.55點、以30,968.55點開出，隨後漲勢擴大至超過百點，台積電ADR股價持續走跌近3%。

截至台灣時間26日晚間10點35分，道瓊指數上漲110.54點或0.36%、暫報31,070.54點；標普500指數上漲8.20點或0.21%、暫報3,863.56點；那斯達克指數上漲33.78點或0.25%、暫報13,669.77點；費城半導體指數下跌22.64點或0.74%、暫報3,056.57點。

4大科技巨頭股價除Google之外皆上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲5.70美元或0.65%、暫報886.50美元。台積電ADR股價下跌3.54美元或2.71%、暫報127.04美元，聯電ADR股價下跌0.31美元或3.09%、暫報9.88美元。

拜登政府宣示，將讓美國聯邦機構用車約 65 萬輛轎車與卡車更換成電動車，並聚焦在振興美國汽車產業，以及推動潔淨能源發展。特斯拉將在周三盤後公布財報，在2020年新冠疫情肆虐下，特斯拉的年度交車數能達到50萬輛的目標，隨著上海超級工廠生產的Model Y車款陸續交貨，以及在柏林、德州建設生產基地的計畫，有望帶動特斯拉2021年繼續增長。

至於美國智慧型手機龍頭蘋果，也將在周三盤後公布財報，預料這次營收表現將首度超過1000億美元，主要是受到iPhone 12系列強勁銷售表現，首款採用自家研發的M1處理器的Mac產品效能也廣受好評，以及多角化業務經營有成，預料未來營運表現有撐。至於美國處理器大廠AMD，則是在26日美股收盤後公布財報。

(中時新聞網)