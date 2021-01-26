根據最近的幾份民調顯示，蔡總統和蘇揆的滿意度仍然維持在一定的水準，甚至還回溫的跡象。對此，時常針砭時事的精神科醫師沈政男認為，這是因為防疫紅利仍在，而這次部桃的感染事件，也不會對蔡、蘇有太大傷害，但他也表示，不用太在意蔡蘇2人的民調，反而應該注意可能會分得防疫紅利的桃園市長鄭文燦。

沈政男26日在臉書上表示，最新民調顯示，國民黨的支持度已回升了，但民進黨的支持度並沒有下跌，蔡英文與蘇貞昌的滿意度亦然，這是因為防疫紅利仍有鋪天蓋地的效果。

針對部立桃園醫院爆發院內感染，沈政男則認為，這次的感染事件很快就會告一段落，且蔡英文和蘇貞昌也不會受太大的傷。他還呼籲反對黨，切莫想從防疫出現漏洞來得利，因為防疫如果失敗，他們也會被遷怒。

沈政男指出，疫情可能還會持續到2022年，因此大局仍是民進黨中央滿意度還不錯，問題是2022是選地方首長，兩者可以清楚切割。他甚至還直言，不必擔心蔡蘇民調怎麼還沒崩盤，因為他們2024年並不會參選，現在反而應該要注意鄭文燦如何因應疫情，他很可能會從這事件分得防疫紅利，實在運氣不錯。

至於最近爭議頗多的萊豬和防疫問題，沈政男則說，防疫與萊豬是同一件事，都是台灣人的安全感相當稀薄的表徵，但當今政治人物頗為欠缺心理學素養，當然不能體會，且從他們把萊豬議題打成這樣，就可知防疫成功純粹是台灣的醫療與公衛太強，而不是他們有什麼政治判斷力。

今天繼續本土零確診。我有沒有說過桃園不會有事？大家都太緊張了，這是對台灣的R0值不了解，才會有的表現。 新冠疫情，即使你放一個月都不管，還是可以圍堵起來，注意，是完全都不管，但如果超過一個月，就可能必須採取武漢模式才能剜除病毒了。武漢就是... 由沈政男發佈於 2021年1月26日 星期二

(中時新聞網)