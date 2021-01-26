台北市都發局長黃景茂。（本報資料照片）

近期北市府社宅租金飽受外界批評，但風波一波未平一波又起，北市府都發局長黃景茂傳出已接受中央挖角，將在本月底請辭，前進中央擔任住都中心執行長，對此，市議員徐弘庭透過臉書，怒轟黃景茂竟然將北市府都更中心的爛攤子撒手不管，就要閃人前進中央，擔任住都中心執行長，且黃景茂月薪至少20萬起跳，如此待遇，讓其他基層同事，備感無奈。

徐弘庭指出，日前在質詢期間，自己詢問為何都更中心預算年年增加，但績效低落，黃僅回覆，很多同仁遭中央挖角，所以要提高薪資來挽留人才，但經過自己實際調閱相關人事資料後，竟發現北市都更中心109年度60人的人事費用，高達7400萬，遠比中央住都中心，81人的薪資，6400萬，還高上許多。

徐弘庭質疑，到底是黃在公然欺騙議員，還是根本搞不清楚狀況，直到深入追查後，才驚覺都更中心副執行長洪志生自肥一案，竟然自己核定自己的高額獎金，及調薪等情事；對此，黃景茂回應，都發局都有處理洪志生的金錢爭議，也已請律師追回不應得的款項，目前已追回22萬元，自己並沒有爛攤未解。

徐弘庭強調，都更中心副執行長洪志生爽領14個月，共計156萬高額獎金，但黃景茂身為都更中心執行長，日前卻在質詢中，欺騙議員說洪已離職，但事實上卻還在職，他說，黃在沒有查明貪瀆事件真相、沒懲處前，竟批准洪「個人考量」提出的辭呈；甚至在查明獎金核發確有問題時，仍毫無作為。

徐弘庭指出，直到自己再次質詢，拿出報告要求市長查辦，最終才找律師向洪追討22萬，這個過程對於政務官的失職，沒有任何懲處，他強調，黃身兼都更中心執行長及主管機關都發局長，擁有副執行長薪資、績效獎金的簽核權力，竟讓下屬爽領獎金，黃絕對需要為管理失職負責任。

(中時 )