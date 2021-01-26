中興大學的南投中興新村校區，有譜了！中興大學校長薛富盛26日證實遞件向行政院申請中興新村的國史館台灣文獻館等「南核心」區域周遭土地，總面積62.5公頃，將規劃為該校中興新村校區。一旦獲准後，興大將分兩期，進行十年建校計畫，預料帶動中興新村的食衣住行育樂等行業的發展前景。

薛富盛26日出席「中興大學正瀚研究學院」簽署合作備忘錄儀式會後表示，除了上述學院合作案外，該校中興新村校區一期規劃進駐單位，包括該校大一學生、國際學院，及農業相關研究中心進駐；至於二期校區，該校將成立醫學院。

興大規劃「中興新村校區」，位於中興新村的「南核心」區域，包括中興新村光明路兩旁的公家機關辦公區，及光明里宿舍區等，涵蓋包括國史館台灣文獻館、國家文官學院中區培訓中心，及高爾夫球場等多處，總面積62.5公頃，比鄰目前「經濟部中台灣創新園區」，並與正瀚生技，僅有一路之隔。

興大中興新村校區籌備處主任，將由興大副校長黃振文擔任，執行長由興大教授蔡崗廷出任。薛富盛強調，中興新村一期校區，包括擬接收台灣文獻館三棟大樓，若順利移轉後，興大不會拆除，但會作裝修繼續使用。

至於中興新村二期校區，興大將規劃成立醫學院。薛富盛說，該校不僅與台中榮總有合作，也跟彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、童綜合醫院，及中山醫學大學，都有合作；換言之，興大與中部醫學中心及區域醫院都有合作，將有助於興大規劃成立醫學院。

位於台中的中興大學，全校共有1.6萬人，中興新村校區，將規劃大一新生、國際學院、研究單位，例如實驗林等單位。因為約有二、三千人的大一學生，未來須要規劃學生宿舍區，國際學院成立後，學生約5、600人。

對於興大的中興新村校區規劃案，國發會中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴透露，中興新村活化整體規劃期末報告，預定今年底出爐，目前中興新村的北核心區域，定位作為行政機能區；中核心區域是休閒生活區；南核心區域是大學城。

吳文貴強調，若興大的中興新村校區定案後，位於南核心區域、光明路兩旁的主計總處中部辦公室、衛福部中部辦公室，及役政署等單位，計畫將遷往中興新村的北核心區域，但國家文官學院中區培訓中心，因為訓練不能中斷，還要和興大洽談相關後續事宜。

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