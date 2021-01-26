李沛綾日前出席公益活動。（伊甸基金會提供）

昔日民視當家花旦李沛綾去年復出推新專輯，近期逢新年之際，她平時喜愛中國風書畫作品，各地拜師學書法，也寫了幅作品「松鶴延年」贈給父親，雖僅學5堂課，就被老師誇有天份，讓她越寫越有信心、成就感十足。不過李沛綾透露女兒才厲害，僅2歲半就跟著她揮毫，不僅遺傳媽媽好基因，也展現十足藝術氣息。

日前忙完新專輯宣傳的李沛綾，近期在台中照顧15歲兒子及2歲女兒，帶著兒女運動練瑜珈，2個寶貝也頗有音樂才華，女兒不僅愛唱歌也會跳舞，兒子也學薩克斯風、爵士鼓。許久沒拍戲的李沛綾，若有不錯劇本也會復出拍戲，過年期間希望好好陪伴家人。

時常關注公益活動的李沛綾，25日也出席伊甸基金會活動，並拋磚引玉支持「愛．圍爐」活動經費，讓身心障礙朋友在農曆年前擁有一場豐富的美食饗宴。近期疫情升溫，李沛綾也捐出150瓶自家產品酒精潔手液，讓身障朋友享用美食佳餚時，也多了份安心與防護。

伊甸「愛．圍爐」活動已邁入第八年，除了邀請服務對象一起吃團圓飯，也提供259位行動不便的年長者或身心障礙者年菜到宅圍爐服務。希望透過伊甸的號召與李沛綾的拋磚引玉，能邀請社會大眾一起來支持獨居長輩、失能家庭、身心障礙者擁有一頓溫暖的年末圍爐。詳情請上伊甸官網搜尋「愛．圍爐」，郵政劃撥帳號05793779，戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註：愛圍爐，或撥打捐款服務專線0800-025-885。

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