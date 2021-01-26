儘管蔡英文政府過去四年多來在對外簽署貿易暨投資架構協定(TIFA)或推動參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)時均未見進展，但農委會防檢局在110年度預算中卻仍編列赴CPTPP和TIFA相關會議的經費，被國民黨立委鄭麗文發現預算編列與實際狀況不符，提案減列200萬元，今天立法院朝野黨團協商時，最終主席院長游錫堃裁示，減列100萬元。

鄭麗文的提案指出，防檢局預算書於「動植物防疫檢疫管理」中「企劃業務」編列赴CPTPP、TIFA相關諮商會議談判經費，但近四年來，無論是CPTPP或TIFA皆未見政府有明確之進展，顯然預算編列與實際狀況不符，應撙節相關經費，因此提案110年歲出預算「動植物防疫檢疫管理」項下「企劃業務」減列200萬元。

而在今天協商時，鄭麗文也指出，到CPTPP或TIFA的經費，跟國內防疫一點關係都沒有， 現在根本沒有TIFA，也未參與CPTPP，根本不會用到，為什麼要一直編這些？當然應該減列。但農委會主委陳吉仲有異議，最後立法院長游錫堃裁示減列100萬元。

此外討論到動植物防檢疫預算是否需凍結時，國民黨立委翁重鈞質疑，目前非洲豬瘟相關預算編列許多錢，但現在應該已告一段落，但陳吉仲說，現在非洲豬瘟在亞洲還是非常盛行，傳遞速度之快，非洲豬瘟是每年任何時間都要做防疫，邊境不只是人員進出，所有的手提、托運行李、郵包快遞都要去執行，不只守非洲豬瘟，現在台灣口蹄疫「拔針」，農民都沒打疫苗，我們很擔心口蹄疫隨時會從對岸傳來，防檢局所有預算都是在確保農民財產的最基本保障。因此最後決議相關預算免予凍結，全數按照原數照列。

(中時 )