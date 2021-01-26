罷免王浩宇投票後一周，臉書社群有關「罷免」王浩宇、黃捷及陳柏惟的大數據。(國民黨青年部提供)

黃捷罷免案的關鍵詞文字雲，及其關聯指數。(國民黨青年部提供)

王浩宇罷免案的關鍵詞文字雲，及其關聯指數。(國民黨青年部提供)

陳柏惟罷免案的關鍵詞文字雲，及其關聯指數。(國民黨青年部提供)

國民黨青年部主任陳冠安。（黃福其攝）

國民黨青年部進行臉書社群「罷免」議題的大數據調查，檢視王浩宇、黃捷與陳柏惟的罷免討論聲量變化、王黃的討論對比，以及民進黨火力王黃的冷熱程度，發現目前罷王的討論度仍高於罷捷，罷陳聲量仍低。雖然蔡總統上周三中常會才下令挺捷，數據卻顯示綠營已全力介入罷捷案，介入最深的是民進黨、蔡英文，綠營側翼也蜂擁挺黃捷，罷捷的難度將遠高於罷王。

青年部主任陳冠安說，從最近一個月、一周的數據來看，臉書社群討論罷捷、罷陳，很明顯是在罷王成功後開始驟增，之前罷捷罷陳的討論度極低。而罷王後一周的數據顯示，目前罷王的討論度仍是3人最高，討論罷捷的文章量約是罷王的8成，罷陳約為罷王的3成。王浩宇被罷免但討論度仍高於黃陳，顯示台灣社會仍相當關注罷王的後續效應。

陳冠安也說，民進黨日前公開指責國民黨介入罷捷，雖然蔡總統在上周三中常會才下令挺黃捷，但從近一個月的數據分析，「黃捷」和「罷免」相關詞彙的文字雲關聯指數，「民進黨」和「蔡英文」都迅述竄升分別高達82.2和77.1，反觀國民黨僅73，顯見綠營目前是盡全力在介入罷免運作。

他也指出，相較於無黨籍的黃捷，民進黨對自家的王浩宇顯得殘酷冷漠，在文字雲關聯指數，民進黨只有74.9，蔡英文更僅32.5，兩項都遠低於黃捷。

此外，王浩宇幾乎未獲綠營側翼火力支援，討論粉專排行幾乎清一色親藍；黃捷則是民進黨寵兒，在蔡英文下令挺捷後，親綠側翼蜂擁護航，包括「Wecare高雄」、「打馬悍將粉絲團」、「脫北者冰狼等，尤其粉專「墨羽靜與她的墨水故事」更在一個月內發表78篇有「黃捷」和「罷免」關鍵字的文章，顯示黃遠王獲得更多綠營火力支援。

陳冠安分析，除了選區性質造成陸戰的難易程度外，從空戰聲量來看，王浩宇的全國知名度和網路討論，整體仍比黃捷高，加上目前疫情討論的排擠效應，及罷捷的時程是年前一週 (2月6日投票)，相對較難引起爆炸性議題熱點，因此罷捷難度將遠高於罷王。

陳冠安也指出，大數據分析也明顯看出介入罷捷最深的是綠營，這套由第三勢力推動、民進黨支持的罷免制度，如今用於罷免第三勢力政治人物時，卻由執政黨帶頭反制，無比諷刺，也凸顯綠營隨著時空背景不同而雙標的離譜、荒謬。

(中時 )