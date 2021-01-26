蔡總統下令支援無黨籍黃捷罷免案，民進黨及側翼立即大動作挺捷，相較對黨籍王浩宇罷免案的冷漠，遭酸「寧挺外人不理家奴」。其實近期的罷免案雖由公民發動，卻被藍營結合萊豬議題，作為仰攻執政當局的破牆石，蔡總統眼見反萊豬來勢洶洶，正是欲藉擋下罷捷案以挫藍營銳氣、避免接續的罷萊委再失血，及預防2022潰敗等骨牌效應。

近期外界最關注的罷免案，大致有王浩宇及黃捷等市議員層級、陳柏惟及吳思瑤等立委層級，雖然都被與萊豬議題掛鉤，但每人的黨派、選區特性、問政表現、個人風評各有不同，罷免難易度也有別。這些都是民進黨評估是否出手？如何出手？也是國民黨考量出多少力？如何使力的原因。

國民黨策略很清楚，藉由「倒宇、清捷、刪Q、罷瑤」在北中南各地點起反萊豬烽火，甚至擴及更多綠營民代，讓火勢一路燒到8月28日萊豬、併大選公投，如此遍地烽火，對外可與執政黨抗衡，對內牽動黨主席改選，不計各場成敗，都屬上算。

民進黨對藍營計謀了然於胸，因此對非黨內嫡系、爭議性極強且成敗難料的罷王案，先隔岸觀火，以免首役失利而自傷。而黃捷雖非黨員，卻是同道中人，個人條件、選區特性等都使罷免難度大幅提高，正是出手阻卻藍軍連天烽火、提振綠營士氣的好時機，且避免倒宇、清捷之後浮現骨牌效應。

其實政治攻防常如跳探戈，每場民代罷免無論成敗，攻防萊豬的主旋律都不會中斷；接著更激烈的是2月1日之後的罷萊委，尤其台中二選區「刪Q」之役最是可觀。陳柏惟雖非民進黨籍，若遭罷免，藍軍顏寬恆極可能補選回鍋，將牽動2022台中市長選戰及其他罷萊委攻防氣勢，甚至2024總統得票。接下來，民進黨如何挺3Q不被刪Q，很有得瞧。

(中時 )