台股26日再逢亂流，ABF族群逆勢有撐，南電（8046）歷經獲利了結賣壓後，高盛證券調高股價預期，激勵南電重拾ABF領頭羊本色，摩根士丹利證券則高度看好景碩（3189）獲利揚升與市占提高題材，調升推測合理股價至108元，力挺跟上南電與欣興（3037）大波段漲勢。

南電26日一度大漲逾半根停板，終場依然力守紅盤、收238元，景碩、欣興分別僅小跌0.91％、1.78％，整體而言，ABF三雄表現不僅具族群性，也相較其他權值股、人氣股走勢更穩健。

高盛證券指出，ABF產業向上循環堅實，台系重要供應商的訂單能見度已經延伸至第四季，根據南電經營管理階層說法，ABF未來二、三年的供應都會極為緊俏，供需缺口將從2020年的18％，擴大到2021年的20～25％，2022年更將進一步放大到25％以上；為應付龐大需求，南電將會增產10～11％。

考慮到南電主要客戶訂單採用更積極手段確保ABF產能（如Nvidia加單三成），加上定價環境有利，高盛證券對南電2022年前獲利表現更具信心，將推測合理股價調升至270元，居市場最高。

景碩股價儘管從2019年底來漲了七成，但在ABF三雄中，股價表現仍相對落後（欣興上漲128％、南電上漲408％），摩根士丹利看好景碩2021、2022年成長性非凡，以及來自新客戶超微（AMD）貢獻帶動在ABF市場市占率上升，能有效縮減與競爭對手的評價鴻溝，並把推測合理股價升至108元，意味股價具補漲空間。

摩根大通證券針對欣興指出，欣興先前遭逢廠房失火，加上匯率等不利因素，儘管影響到2020年第四季獲利表現，但是，ABF價格從2020年第三季以來已經漲了一成、甚至更高，不少投資人還沒有完全體認到此現象；放眼後市，隨供應緊張狀況還在整個供應鏈中擴散，2021年還有更多漲價空間，維持「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價高達128元。

(工商 )