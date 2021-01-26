瑞銀證券指出，電視面板價格從2020年5月以來暴漲40～113％之後，基於電視製造商毛利壓力極大，加上預期面板供應緊張狀態自第二季起將有所舒緩，面板族群的報酬風險比正逐步喪失吸引力，同步降評友達（2409）、群創（3481）至「中立」，開出下游電子2021年降評第一槍。

瑞銀分析師Nicolas Gaudois指出，根據瑞銀剖析大尺寸LCD面板供需狀況，發現2021、2022年供給不足的程度為2與1.2％，較2020年的6.3％缺口縮小許多，因此，儘管下半年至2022年可能還有部分產品會調漲，但幅度將趨於平緩，短線來看，LCD電視面板價格在本季上漲13％之後，第二季報價可望轉為季持平。

放眼第二季，瑞銀之所以認為面板漲價幅度會趨緩，則是考量：一、電視製造商受制於面板價格走高，蒙受巨大毛利率壓力，接下來不太願意再接受新一輪漲價。二、南韓面板廠延後關閉產線，大陸面板廠持續積極擴產，整體供需狀況將較為平衡。三、日本玻璃基板廠電氣硝子（NEG）意外跳電造成的產能損失，下季將可獲得解決。

觀察台灣面板雙虎評價，隨2020年下半年面板價格強勁回溫以來，友達的股價淨值比已從先前0.3倍低點，回升至0.6倍，群創則是由0.2倍升至0.5倍，均享受到重新評價（re-rating）帶來的上漲。

整體而言，面板價格並無大舉下跌的風險，然友達、群創股價淨值比已達產業循環中間值，代表其毛利率與獲利上檔空間大致反映在股價上，報酬風險比現在看來較為公允，因而把友達、群創投資評等同步從「買進」降至「中立」。

(工商 )