鴻海與裕隆合資的鴻華先進副董事長左自生表示，儘管車用晶片大缺貨可能影響上半年汽車產業，不過下半年有機會好轉，晶圓廠已開始分配產能生產車用晶片。

鴻華先進高階主管今天首次與媒體界見面，暢談鴻華先進、MIH平台聯盟，以及汽車和電動車產業前景。

中央社記者問及目前車用晶片缺貨對汽車產業影響，左自生表示，儘管車用晶片缺貨影響今年上半年汽車產業，不過他預期下半年有機會好轉，因為晶圓廠已經開始分配產能生產車用晶片。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）上週籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。外界高度關注台積電在車用晶片產能動向。

日本經濟新聞報導，全球半導體供給不足，台積電等台灣半導體大廠考慮調漲晶片價格，漲幅最高達15%，以車用晶片為主，最快2月下旬起調漲；車用晶片價格主導權掌握在台廠手中。

台積電25日表示，會繼續與汽車電子客戶緊密合作，支援其產能需求，並堅守對其他客戶的承諾。

對於車用晶片的製程，台積電表示，支援車用晶片的產能，以8吋晶圓特殊製程為主。

產業人士指出，8吋晶圓產能早就塞爆，加上美國對中芯國際制裁，更使得以8吋晶圓製造為主的車用晶片大缺；大約8成矽晶圓面積比例的車用晶片在8吋晶圓產線生產，電動車加上自動駕駛應用需求強勁，帶動8吋晶圓投片量大增，8吋晶圓廠產能已爆滿。（編輯：張均懋）1100126

(中央社)