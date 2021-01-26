冬天是吃火鍋的季節，許多人喜歡和三五好友相約火鍋店聚餐，不過在大陸四川成都一家火鍋店，卻有民眾吃火鍋吃到一半，突然間「天降老鼠」。在客人還沒反應過來時，店員就迅速將老鼠重摔在地上，淡定地踩死，同時也給受驚嚇的客人算整桌免費。業者無奈表示，「做餐飲怎麼可能沒有老鼠。」

綜合陸媒報導，21日在大陸四川郫都一間火鍋店，有客人用餐到一半，發現竟有老鼠從店內天花板隔層間掉落到桌上。很快地，店員就率先將老鼠抓住，往地上摔，接著將牠踢到一旁，淡定地用腳踩死。

火鍋店「天降老鼠」肯定嚇壞了客人，對此，店家受訪時表示，本來就不願意發生這種事情，因此當下直接算該組用餐客人整桌免費，並對環境做了消毒。不過業者坦言，店面因為在一樓，「做餐飲，要沒有老鼠，這肯定不可能的事情。」

此事情也引起網上熱議，由於店員捉老鼠手法非常熟練，網友質疑，店內肯定不只一次有老鼠出現，希望相關部門能介入。對此，店家無奈表示，當然有遇過類似情況，並已設法解決問題，推測是老鼠吃到老鼠藥後才跌落客人桌上。

(中時新聞網)