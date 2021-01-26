防人之心不可無，好心幫助別人，最後卻淪落街頭，一對老夫妻花了畢生積蓄，買下一間房子，為了幫助朋友向銀行貸款，夫妻倆將房子過戶給對方，雖然說好5年後要將房子歸還，想不到這位朋友一拖再拖，且用這間房子到處抵押借錢，最後夫妻倆無家可回，不知道該怎麼辦。

羅姓夫妻無條件將房子過戶給友人(圖片取自/小強熱線)

住在大陸杭州的80多歲羅姓夫妻，好不容易存到一筆積蓄，在中融城市花園買下房子，2008年，胡姓好友向夫妻倆求助，希望可以借到60萬人民幣（約新台幣259萬），羅姓夫妻二話不說，拿房產證明到銀行，打算幫胡男抵押貸款，不過因為兩人年紀較大，貸款無法成功。

不死心的胡男，向夫妻倆提議，不如先將房子過戶給他，待自己成功貸款後，再將房子歸還，羅姓夫妻也沒多想，就答應胡男要求，雙方擬定協議，表明「雖然房子已經過戶，但使用權、處置權仍在羅姓夫婦身上，且5年後必須將房子重新過戶回來」。未料，5年後胡男沒遵守協議，不斷拖延不願意將房子還給羅姓夫妻，結果一拖就是10年，羅姓夫妻只好提告。

雙方擬定的協議(圖片取自/小強熱線)

當時法院判決，胡男這幾年沒有將房子過戶，造成羅姓夫妻損失600萬人民幣（約新台幣2590萬），於2020年12月31日前，必須支付100萬人民幣（約新台幣432萬）賠償金，剩下的賠償金額可分10年償還。但胡男不甩判決，持續擺爛，且這幾年該房子被多次抵押借錢，慘遭法院查封，老夫妻面臨即將淪落街頭的窘境。

根據當地律師表示，兩位老夫妻情況特殊，若是將資料等準備齊全，可以向法院提起執行複議。因此羅姓夫妻正積極蒐集資料，等待後續判決。

(中時新聞網)