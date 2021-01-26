高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日舉行，國民黨智庫所作的罷捷民調結果顯示，僅有23.5%的鳳山區選民贊成罷免黃捷，反對罷免將近5成，綠大於藍的選民結構難以讓罷捷局勢翻盤，不過，許多網友看到民調結果，直言很意外；但也有網友指出，國民黨近年來的預測沒一個準的，從這個民調結果看來，「黃捷已經完蛋了」。

據《ETtoday新聞網》今（26日）報導，國民黨智庫針對年滿20歲以上的鳳山區選民所做的罷捷民調顯示，45.4%的該區選民「反對罷免」黃捷，「贊成罷免」僅為23.5%，表態不投的為16%。

就有許多網友對於這個民調感到相當奇怪，為何國民黨要做這個唱衰自己人的民調？「不是啊，上周不是這樣講的，KMT不要孬啊」、「2020立委選舉，藍營有90047票，看來綠營動員是對的」、「最好鳳山偏綠啦！2018可是一堆人投韓國瑜，昨天還看文山伯講說鳳山區藍大於綠」、「這是韓粉催票用的啦！韓國瑜全盛在鳳山超過11萬票嚇死人」。

也有網友指出，最近國民黨做的民調有夠不準，連續輸了好幾次的選舉，這次看來大概也是打一個反操作，民調看起來黃捷可以安然過關，但實際上，「黃捷已經完蛋了」。

(中時新聞網)