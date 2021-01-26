近期因衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，也讓2003年因SARS爆發導致和平醫院封院爭議，再度成為藍綠的論戰焦點。對此，前立委沈富雄直言，他很看不起操弄和平醫院議題的政客，並指應該針對目前的問題做出處置，提這個問題就真的是丟臉。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，當初和平醫院不應該封院，因為封院之後，等於放那些人在裡頭忍受一個死亡率30幾%的病，這有如火在燒一般煎熬，「不該封的話就該救他們出來，並找一個最好的方法救他們」。

針對近期部立桃園院內感染擴大，有沒有封院的必要，沈富雄則認為，相對和平醫院不應該封院，部桃則是不需要封院，並指新冠肺炎有如重感冒，是一個死亡率1%以下的疾病，不封也不會怎麼樣。

沈富雄直言，他看不起這些政客，把和平的事情挑出來，充滿恨意、充滿仇恨，「修理邱淑媞就是修理馬英九，然後罵來罵去，我覺得台灣沒有救，就是這個樣子」，應該要針對目前的問題去處理，再去講這個問題，真的是丟臉。

主持人趙少康表示，只因為楊志良和邱淑媞對現在的防疫有一些意見，所以就被人家拿出來打。而沈富雄則回答，「他們兩個都是嚴苛的你知道嗎？他們兩個都是對目前的陳時中說不夠嚴，所以他們不應該對立，要對立應該找我來對立」。

(中時新聞網)