新北市一名男子發現結婚12年的老婆，不但對他日漸冷淡，且舉止十分怪異，老是開車往附近公園跑。某天竟然在老婆包包中翻出性感內衣褲，都是自己沒有看過的款式，直覺案情「不單純」。他找來徵信社追查，才知道老婆在外已有「小王」，人夫憤怒提告。法官判處小王應賠償8萬元，可上訴。

判決指出，吳姓男子從2018年6月開始，發現老婆開始對他冷淡以待，而且經常獨自開車到板橋一處公園，或開車在家裡附近停留但久久才回家。半年後，吳男竟在老婆背包中，發現多件性感內衣褲，而且全是他沒有見過的款式，吳男決定委託徵信社調查另一半行蹤。

跟拍結果出爐，老婆果然出軌與同事李姓男子有不正常關係。徵信社拍到2人在情人節前夕開車遠赴90公里外的新竹山間某餐廳浪漫約會，還親密的坐在草地上出手按摩。證據到手，吳男質問老婆真相，偷吃的人妻才坦承跟李男有交往，時間超過一年，不但下班後在公園約會，還上摩鐵開房至少3次滾床發生性關係。綠光罩頂的吳男不甘心老婆紅杏出牆，憤而提告，求償100萬元。

法院審理時，除了出遊照片之外，吳妻與小王之間的臉書通訊截圖、LINE對話記錄中出現摩鐵訂房兌換券截圖、情人對戒照片，以及夫妻兩人的對質錄音，都成為證據。儘管小王辯稱，不知女方已婚、2人只是同事，去新竹市幫忙載送並非出遊，因為女方偏頭痛才按摩緩解，2人並沒不正常關係。但新北地方法院並不採信其說法，且認定2人行為已經侵害吳姓男子的配偶權，判處小王李姓男子必須賠償吳男8萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)