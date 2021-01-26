北市觀傳局替警消醫護加油 歡迎警消醫護入住休息 23:412021/01/26 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市觀傳局替警消醫護加油 歡迎警消醫護入住休息，示意圖。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情暴衝導致全台旅館供不應求，桃醫還傳出群聚感染，北市觀傳局為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，配合中央擴增防疫旅館量能，已將防疫旅館，擴增至102家，目前共有6971間房，住房率約 82％。 另外，北市觀傳局透露，在地有6家「警消醫護加油棧」400個房間，可供辛苦的警消醫護免費入住，目前防疫旅館及警消醫護棧皆仍有空房，請有需要的市民安心選擇休息。 月薪最高63K！北市府釋缺開放報名 月薪最高63K！北市府公開招考80個稀有職缺 即起開始報名 (中時 ) #警消 #醫護 #北市觀傳局 #防疫旅館 #擴增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫 為第一線醫護人員加油 04:102021/01/26 地方新聞 成衣批發商慘遭單車追撞成植物人 獲北檢補償180萬 11:592021/01/26 社會 桃醫加護病房 醫護竟未被匡列 04:102021/01/26 焦點要聞 桃警協尋桃醫擴大專案 1人在監1人出獄待尋 10:352021/01/26 生活 與張忠謀鄭文燦高嘉瑜都有合照 警界高層：裝熟哥常要求自拍 09:182021/01/26 社會 花蓮瘖啞人士獨自登山受傷 吹哨3天喚來消防員獲救下山 17:192021/01/26 社會 桃醫突爆群聚 桃園新人婚禮前3天取消訂席 遭索賠22萬 08:542021/01/26 生活 北市數位內容創新中心 BOT案招商說明會 17:242021/01/26 區域情報-台北 土城獅子會捐贈災情勘查車 協助消防提升救災效率 15:012021/01/26 寶島 台東2貨車疾速對撞 1駕駛噴飛卡山壁命危 19:562021/01/26 社會 西門町電影公園驚傳偷拍 萬華警追查中 22:532021/01/26 社會 生活熱門新聞 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 快對發票！全聯千萬大獎得主開在這家店 - 生活 - 工商 地方開第一槍！北市1千例確診 將大規模停班停課 - 生活 168噸美豬入台 萊劑檢測結果出爐 - 生活 - 工商 彰縣接獲通報4名桃醫接觸 彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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