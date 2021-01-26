疫情暴衝導致全台旅館供不應求，桃醫還傳出群聚感染，北市觀傳局為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，配合中央擴增防疫旅館量能，已將防疫旅館，擴增至102家，目前共有6971間房，住房率約 82％。

另外，北市觀傳局透露，在地有6家「警消醫護加油棧」400個房間，可供辛苦的警消醫護免費入住，目前防疫旅館及警消醫護棧皆仍有空房，請有需要的市民安心選擇休息。

(中時 )