雖然可能面臨被歐洲國家禁用，大陸最大通訊設備製造商華為公司依然於26日宣布在法國東部建造5G設備工廠，這將是華為在中國以外的首座5G設備工廠。該廠預計在2023年投產，設廠地點選在法國東部史特拉斯堡(Strateburgum)的阿爾薩斯(Alsace)布魯馬特(Brumath)商業區。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，華為在26日舉行的新聞發布會上說，這座工廠是該公司首座建於大陸以外的5G設備廠，預計於2023年首先生產移動通訊基地站台設備。

報導說，選址在法國東部史特拉斯堡的阿爾薩斯布魯馬特商業區。該區所在地哈格諾市(Haguenau)距離史特拉斯堡僅20公里。華為曾於去年12月17日宣布建廠計畫，華為副總裁兼華為董事會成員陳黎芳說，這是華為的一個具有歷史性意義的日子。

華為指出，該工廠的投資為2億歐元(合台幣70億元)，未來計畫僱用300到500名工人，主要生產5G無線通訊設備，尤其是歐洲5G基地站所需要的設備，投產後預計每年生產價值10億歐元(合台幣350億元)的產品。

據法國當地官員稱，華為選址史特拉斯堡地區是多方合作的成果，並讚揚這是對當地一項重要投資。華為表示，該工廠將建成生態型工廠，以生態建築的材料和工藝來減少能源消耗。

報導指出，華為被認為是全世界3大5G設備供應商中最有影響力的企業，自2003年進入法國後，在近期宣布加大對法國的投資，同時為表示在法國長期投資發展的決心，華為已經宣布在巴黎大區建造一座科研中心。目前華為在法國雇有近千名員工，在歐洲擁有23個研發中心。

(中時新聞網)