因為使用手機分心而導致的急診傷害，近年足足增加了一倍

許多人留意到「開車不專心」的問題，但「走路不專心」的問題也愈來愈嚴重。

隨著數位產品的普及，不少人習慣邊走路邊看手機或平板，或傳簡訊、玩遊戲。走著走著，就一頭撞上了無辜的路人。一般人專心走路是走一直線，顧著看螢幕的人，往往一下偏左，一下偏右。

根據一項二○一三年的調查研究，年齡落於十八歲到三十四歲的「千禧世代」最容易走路分心，但最容易因為走路分心而受傷的是五十五歲以上的女性，重則可能造成骨折。在美國，因為路人使用手機分心而導致的急診傷害，從二○○四年到二○一○年足足增加了一倍，這個數字仍舊持續增加中。

美國國家安全委員會的資料顯示，近十五年來，手機在美國的持有率增加八倍，而分心滑手機導致的行人傷害也同樣以倍數增長。委員會發現，分心走路導致的意外，有百分之五十二發生在家中，但滑手機導致的行人死亡率明顯增加。為此，美國政府已經提撥大筆經費，鼓勵各大城市矯正路人走路分心的習慣。

分心滑手機所造成的意外，包括車禍、絆倒、跌下樓梯、撞上玻璃門、摔進游泳池……等。不光是使用手機，低頭收起手機而忘了看路，也可能讓你碰上意外。

可惜的是，大多數人認為這個問題跟別人有關，自己並沒有走路分心。在二○一五年十二月，美國骨科醫學學會公布一項調查結果，顯示百分之七十四的人認為他人經常分心，只有百分之二十九的人坦承自己也會分心。而僅有百分之四十六的人認為這樣的行為很危險。

接受調查的千禧世代有七成認為邊滑手機邊走路很危險，有半數覺得這樣走路「很爆笑」，顯示他們並不真心認為這個問題很嚴重。

這項調查也發現，在八個大城市中，最多紐約人認為分心走路很嚴重（百分之八十六），但他們也是最容易一邊滑手機一邊走路的人。

紐約大學醫學中心骨科醫師拉贊姆說，他見過許多由於絆倒或踩空而受傷的患者，有人甚至撞上沒注意到的來車，但他們幾乎不會承認自己因為玩手機而走路分心。不過，這些患者來看診時，往往只盯著手機螢幕，忘了拉贊姆醫師就在面前。

日前骨科醫學學會與幾個機構合作，以影片公開宣導行路安全，他們的建議如下：

─戴上耳機時，請轉小音量，讓你能夠聽見四周的交通聲響。

─留意前方和身旁的行人與障礙物，觀賞櫥窗者尤其容易與路人相撞。

─不要任意穿越馬路，請走斑馬線，並遵守交通號誌。尤其注意單車。

─跨越路緣、上下樓梯或電扶梯時，請直視前方，不要低頭。

─隨時留意準備停靠路邊或開出停車場的車輛，尤其在天色暗得比較早的冬天。

─如果走路時必須打電話、接電話或傳簡訊，請停下腳步，避開人潮和車流，等到講完電話或傳出簡訊再繼續走路。

我再補充一點：搭捷運時，不要停在捷運出入口及樓梯口、樓梯底或樓梯中央查看、傳送簡訊，這樣很容易使他人絆倒。 （Jane E. Brody／呂玉嬋節譯）

本文作者:呂玉嬋主編譯

(本文摘自 《講義雜誌 1月號》)

《講義雜誌 1月號》

(中時新聞網)