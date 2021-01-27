歲月取走名為青春的珍寶，捎來熟年的暖香，女人可以延遲長大，但終究要趕上進度，接受時光的方向性，蛻變出自性之美，緩慢和煦的琢磨熟成，往自己內部看到全貌，從內而外的安定自足。作家鄧惠文在《我想看妳變老的樣子》書中，闡述「敢於伸展自我，是熟年大姐的權利。」對於許多人長年困於婆媳相處的泥淖，鄧惠文有獨特的看法。以下為重點書摘：

婚姻已到中途，無法期待老公徹悟人性，家務纏身，辛苦卻感覺不到回報的女性該如何自處？

失去了價值與方向感，尋覓新的意義之前，我們不得不回到根源思考：「為什麼我會陷入這種處境？」

害怕讓人「失望」嗎？最初丈夫希望我這樣做，而我不想讓他不高興，不假思索也沒釐清義務就做了，做著做著便成為習慣。到了中年，感知時間有限，心力微薄，才開始在意「這樣過日子值不值得」、「其他事物是不是更需要我」，想陪伴自己年邁的父母，想在職場上最後衝刺，想把握小孩還願意跟自己相處的時機……不想讓丈夫失望的初衷，已經無法擺平內心多重需要的衝突，現在的我，需要為自己負責，對任務的輕重緩急重新排序。

或者，選擇擔任家庭主婦時，只想著可愛的小孩和隨心所欲的廚房，根本沒料到要照顧公婆？一對夫妻決定誰上班、誰負責家務時，大部分是向最大獲益妥協，有機會賺得多的一方上班，另一方就多負擔家務。或者，認為女人有著不可取代的家庭功能，應該在家操持而放棄職場。這真是一條不歸路。

時至今日，家務有給的觀念仍不夠普及。曾經月薪十萬的友人，生育後辭去工作，變成家庭主婦。十年後，她面臨自信危機，考慮為自己投資二度就業的進修課程時，一直憂慮著：「我用的錢都是老公賺的，花在自己身上太奢侈了。」朋友們幫她按計算機，別說十萬，就算以月薪五萬的管家行情計算，她在家工作十年至少應該賺進六百萬，何況一般管家還有年終三節獎金呢！她卻只是苦笑。

婆媳心結夫妻解。(示意圖／達志影像shutterstock提供)

愈來愈多女性選擇保有自己的工作，寧可賺得薪水，再從中抽出一疊付給管家和保母。但這種人生也有所失落。對許多女性而言，親自照看幼兒，親自打理家務，是非常有意思的事，如果家務勞動的價值能被正視，有興趣當家庭主婦的女人應該比現況多得多。

回顧婚姻中的心路歷程，有問題的其實是夫妻對應，公婆只是所有共同責任中的一環。哪一個開心照顧公婆的女人不知道公婆不是親生父母？那是一種跟丈夫之間有言或無言的協議，基於情感、也基於現實的平衡。「今天我需要去上班，爸媽的事，請你來做好嗎？」這種溝通就像是「我洗衣，你洗碗」的分配，邏輯簡單又直接，不需牽扯「你媽對我不好」、「誰受得了你媽的個性」，那其實是無益於解決問題的討論。

婚齡超過十五年之後，我才漸漸學會微笑而堅定的對老公說：「過年在你家待了三天，下週末請你跟我一起帶我媽去野餐。」本來我也擔心這樣太白話，但是，心裡明明有這樣的需求，如果不坦然以對，就會為了強調自己的要求很合理而說出「你知不知道去你家很累」、「我媽一個人獨居好可憐」、「你感謝過我嗎」之類更討人厭的話。

因為預期對方不會接受我的要求，只好搬出堂皇的道理，想要加強自己說話的力道，試過幾次就知道這種習慣不只是效果差，還具有強大的破壞力。如果對於自己的付出感到心安，表達自己的需求時，就不需要附帶指責，也不需要邀功。至於對方如何回應，那是對方的自由。如果老公不願意滿足我的期待，我可以少做一點委屈自己的事，避免累積自憐與怨懟。

一個中年女人的自覺應該是：我所做的事，都出於自願。我不願意的，不再被勉強。決定拒絕什麼，勇敢面對後果。拋不開的，就光榮的扛起。但我們不會停止思考，有沒有更雙贏的做法！

(摘自鄧惠文《我想看妳變老的樣子》/天下文化出版)

【作者簡介】

鄧惠文

如果按照正規的資歷介紹，她是精神科醫師、榮格心理分析師、作家、廣播及電視節目主持人。她參與戲劇演出和製作，還有一張舞踊的師範證照。私下她視自己為一種譯者與橋梁，為不同的對象譯解深層心理。這種譯解有時需要用語言文字，有時是戲劇或舞蹈，更多時候是無法形容的，心的靠近感。

從小唯一感興趣的一件事就是愛。愛很美麗但總讓人挫折困惑，為了能一直愛下去，不得不努力了解自己與他人，結果變成了志業。她與治療室、講堂上、生活中的有緣人們共修療癒，並持續書寫分享這些探索，目前已出版十二本書和兩本繪本。

她常描繪女性的感受和思考，因為「這世界總是割裂女人的角色和自我」，女人活在「是這樣，就不可能那樣」，「要這樣，就沒有那樣」的掙扎中。從年輕女孩的迷惘、人妻人母的蛻變，一路寫來，這次看她如何撫觸熟年心境，為讀者再次展現，人與人之間，必有情，才有理。明晰的看清心理，不是為了超脫，而是為了承載人情的濃重。唯有心靈能不蒼老，永遠為愛溫柔細語。

學經歷：

台北醫學大學醫學系學士、台北醫學大學醫學人文所碩士。

曾任台大醫院、萬芳醫院精神科主治醫師，台北醫學大學醫學系講師。於英國榮格分析心理學會、塔維史托克中心及伴侶關係研究中心、美國國際心理治療機構等，進修榮格分析、精神分析與婚姻治療。

著作：

《媽媽變成鴨》、《我不想說對不起》、《婚內失戀》、《愛情非童話》、《不夠好也可以》、《有你，更能做自己》、《學習。在一起的幸福》、《直說無妨：非常關係2》、《別來無恙》、《非常關係》、《還想遇到我嗎》、《寂寞收據》、《寫給妳的愛情床邊故事》、《解開愛情的鈕扣》。

Podcast：〈鄧惠文 不想說〉

《我想看妳變老的樣子》/天下文化出版

(中時新聞網)