加州大學柏克萊分校專家建議 午睡最好不要在傍晚時 也不要睡超過50分鐘

一項研究顯示，每天固定午睡，就算只有短短5分鐘，也能改善心智敏銳度，並有助於防止失智症。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，中國研究人員分析了2,214名60歲或60歲以上，住在北京，上海和西安等大城市健康成人的睡眠模式。而研究發現，其中1,534人有固定午睡5分鐘—2小時的習慣，至於其他680人則沒有午睡的習慣。結果失智症篩檢顯示，那些睡午覺和不睡午覺的人有的「顯著」差異。

那些睡午覺的人辨識方位的能力比較好、說話流利，工作記憶也較佳。事實上，隨著年齡漸增，人的睡眠模式也會改變，而小睡也變得愈來愈普遍。而先前的研究對小睡是否有助於預防失智症，或小睡日趨頻繁是否其實是失智的症狀，始終沒有達成共識。

在已開發國家，超過65歲的人口中，約有1/10的人有失智症，而隨著全球人口平均壽命增加，這數字也與日俱增。

研究論文中說，午睡除了能減少睡意外，還有各式各樣的好處。其中包括記憶穩固，有助後續學習，增強執行力，並能提高情緒穩定度。不過，這些附加的好處因人而異。研究人員說，這發現可能的解釋在於，睡眠調整身體的免疫反應，而小睡可能是對發炎的進化反應。他們指出，發炎程度愈高的人，小睡的次數也愈頻繁。

(中時新聞網)