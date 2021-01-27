三星(Samsung)今年進度超前，很早就向全球用戶揭曉的今年首款旗艦機產品Galaxy S21系列。相對於Galaxy S20系列來說，Galaxy S21系列在各方面都有提升，包含攝影、S Pen支援、外型等等，有興趣的朋友一起來看看它的實際表現。
一、外型更亮眼 升級後更有辨識度
三星Galaxy系列手機事實上外觀的設計風格多年來都頗為相近，今年則是首度採用輪廓切割相機設計，將相機移動到與邊框緊連，持握手感上與過往有著不小的區別。與先前一樣，相連的音量鍵、電源鍵都位在機身右側，截圖雖然不是很好用，但還好有三星獨特的手掌截圖手勢可以支援。左側則沒有實體按鍵。機身背面則採用Phantom幻彩色調加上霧面表面處理，同時呈現繽紛色彩以及消光質感，整體風格比過去更為大膽，呈現別出心裁的風格，Galaxy S21 Ultra的星魅黑版本，則整體風格內斂，更適合商務人士擁有。
Galaxy S21 Ultra前後都覆蓋康寧Gorilla Glass Victus玻璃，防護力更為提升。搭配6.8吋Dynamic AMOLED 2x螢幕，採O極限全螢幕的設計。新增在WQHD+解析度下可支援120Hz螢幕更新率，並可在10-120Hz之間根據手機上所瀏覽的內容智慧動態調節螢幕更新率。亮度自Galaxy S20 Ultra的1200nits提升到1500nits，支援3000000：1對比度，也支援AI護眼模式，可學習使用者的習慣來智慧調節螢幕藍光與螢幕色溫，進一步保護使用者眼部健康。
Galaxy S21 Ultra在台推出12+256(沒有推出12+128的版本）以及16+512版本，皆提供星魅黑以及星魅銀的顏色選項。Galaxy S21 Ultra支援雙卡，不支援microSD卡擴充，機身上也沒有具備3.5mm耳機孔，支援USB-C連接埠，最高支援25W有線充電，也支援無線電力分享以及快速無線充電。電池為5000mAh（與Galaxy S20 Ultra相同），較為可惜的是取消了Galaxy S20 Ultra支援的45W快速充電特性。
由於發現使用者很少使用有線耳機以及包裝盒內附的充電器，三星今年度毅然決然取消了Galaxy S21系列內附的這兩項配件，讓手機包裝盒瘦身不少。對比Galaxy S20 Ultra包裝盒可以明顯看出差別。Galaxy S21 Ultra包裝裡頭僅包含USB-C充電線，退卡針等，連原本有附上的透明保護殼也一併取消。
二、搭配高通最新處理器 效能無庸置疑
三星Galaxy S21系列在全球共推出搭載Exynos 2100 處理器（SM-G998B）以及高通Snapdragon 888處理器的版本。目前測試版本為Exynos 2100 處理器的版本，在Geekbench 5取得單核心項目1096分、多核心項目則是3470分的成績。安兔兔評測則是636843分。
可以確認的是台灣與香港、中國大陸以及美國市場都會推出搭載高通Snapdragon 888處理器的版本。根據《ePrice》網站測試，高通Snapdragon 888處理器的版本Geekbench 5分數各是1118與3381分，安兔兔評測分數則是 684916 分。根據該網站安兔兔評測跑分結果，Snapdragon 888處理器的版本分數較高，評測過程中所費電力較少，但是溫度上升幅度較高。要留意的是跑分僅是代表手機在極致效能下的表現，並非日常使用上的情況。
三、相機功能微幅提升 高倍變焦再進化
規格上，Galaxy S21 Ultra搭配前置4000萬畫素鏡頭，主鏡頭則是1200萬畫素超廣角鏡頭、108MP廣角鏡頭以及兩顆分別是1000萬畫素的長焦鏡頭（各支援3倍變焦與10倍變焦），最高仍支援100倍混合變焦的功能。
功能上，Galaxy S21全系列支援8K影片快拍（@24fps）功能，可自影片截取出3300萬畫素高解析相片。Galaxy S21 Ultra前後所有鏡頭都可支援[email protected]錄影。Galaxy S21系列超穩定動態攝影提升至60fps，可拍攝更穩定流暢的影片。相機功能上，一鍵拍錄升級2.0版本，可自行勾選想要的自動影片特效，僅自動生成你需要的格式，另外也可調整一鍵拍錄的秒數（5~15秒），讓拍攝更隨心所欲。新增的最佳導演模式，則可同時啟用手機上的所有鏡頭，並且可同時看到不同鏡頭的視野，在錄製時，可隨心所欲的切換鏡頭（呈現類似的導播切換鏡頭的效果，切換過程會直接錄製成同一段影片）。同時（錄製前）可以決定是否要啟用前置鏡頭，將攝影師的身影也同時拍攝下來（前鏡頭畫面支援以子母畫面呈現（位置可調整）或者前後鏡頭以分割畫面形式呈現並同時錄影的方式）。
與Galaxy S21與Galaxy S21+不同的是，Galaxy S21 Ultra與Galaxy S20 Ultra一樣支援100倍數位變焦。今年並在20倍以上時新增AI防手震（Zoom lock）功能，讓你在拍攝高變焦主體時不需要借重腳架，能以手持拍出更穩定的高變焦照片。人像模式上，可後製拍照背景讓你一鍵去背，或是合成背景，調節景深等，讓手機也能拍出媲美單眼的人像照片。夜拍上Galaxy S21 Ultra因為搭載Nona-binning技術，夜拍降噪效果比前一代更為提升，還可自定7-20秒快門時間，輕鬆拍下星空、光軌等高難度照片。
從實拍結果對比，在色調上，Galaxy S21 Ultra似乎沒有以往三星手機的相機調色那麼鮮豔，更為自然準確。白平衡上日夜間的表現對比iPhone 12 Pro來說都相對穩定。不過夜間實拍上，有時拍攝的成果整體亮度會太高，會少了一點夜間拍攝的場景感，略為可惜。但整體上的表現仍舊相對出色。人像拍攝上，則是iPhone 12 Pro在頭髮細節部分，表現得相對更好一些，不過Galaxy S21 Ultra可以支援背景顏色的部分，也相當實用貼心。
四、搭配S Pen體驗筆較厲害的工作效率
三星Galaxy S21 Ultra除了攝影性能跟其他Galaxy設備不同之外，獨家支援S Pen也是今年的一大特色。若你原本就是Galaxy S系列用戶，且也很想體驗看看S Pen的話，藉著今年的Galaxy S21 Ultre就能感受到。
Galaxy S21 Ultra除了可支援專為它設計的S Pen，也可以使用Galaxy Note系列或是Galaxy Tab系列的S Pen。專為它設計的版本技術上Wacom合作，不需要配對藍牙就可以使用，也不需要充電。支援感應快捷環功能，可使用「建立筆記、智慧選取、快速截圖、手寫動態貼圖、手繪動態攝影、懸浮翻譯、懸浮放大鏡、懸浮視窗切換、在日曆上書寫、Bixby Vision」等功能。不支援因為（Galaxy Note系列中）S Pen升級具備藍牙配對功能後的功能，也就是遠端控制與手勢操控的功能並不具備，換句話說支援基本款的S Pen手寫功能。但是也可以支援近期S Pen的手寫轉文字、微軟雲端同步等新功能。
體驗心得
短期體驗Galaxy S21 Ultra後，對於Galaxy S21 Ultra在外型上的提升與改變印象深刻。相機功能上，則是高變焦功能加入了Zoom Lock功能後，更輕易可以在高變焦的條件下拍出品質更好的照片，但是在高變焦照片的畫質上，還是希望能夠再有提升。實際生活場景中，20~30倍左右倍變焦功能嚴格來說更為實用。人像拍攝上，雖然加入了合成背景的功能，但是在頭髮細節上的偵測功能不是非常精準，略感可惜。搭配S Pen的感受則是相當接近Galaxy Note系列的體驗，但是不能收納在機身裡還是覺得有點小小遺憾。如果你過往就喜愛Galaxy S系列外型，外加S Pen的實用性，Galaxy S21 Ultra絕對會帶給你超乎期待的感受。
(科技)
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