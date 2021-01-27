三星(Samsung)今年進度超前，很早就向全球用戶揭曉的今年首款旗艦機產品Galaxy S21系列。相對於Galaxy S20系列來說，Galaxy S21系列在各方面都有提升，包含攝影、S Pen支援、外型等等，有興趣的朋友一起來看看它的實際表現。

一、外型更亮眼 升級後更有辨識度

三星Galaxy系列手機事實上外觀的設計風格多年來都頗為相近，今年則是首度採用輪廓切割相機設計，將相機移動到與邊框緊連，持握手感上與過往有著不小的區別。與先前一樣，相連的音量鍵、電源鍵都位在機身右側，截圖雖然不是很好用，但還好有三星獨特的手掌截圖手勢可以支援。左側則沒有實體按鍵。機身背面則採用Phantom幻彩色調加上霧面表面處理，同時呈現繽紛色彩以及消光質感，整體風格比過去更為大膽，呈現別出心裁的風格，Galaxy S21 Ultra的星魅黑版本，則整體風格內斂，更適合商務人士擁有。

三星Galaxy S21 Ultra背面。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21 Ultra（左）對比Galaxy S20 Ultra在相機設計上有明顯不同。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra前後都覆蓋康寧Gorilla Glass Victus玻璃，防護力更為提升。搭配6.8吋Dynamic AMOLED 2x螢幕，採O極限全螢幕的設計。新增在WQHD+解析度下可支援120Hz螢幕更新率，並可在10-120Hz之間根據手機上所瀏覽的內容智慧動態調節螢幕更新率。亮度自Galaxy S20 Ultra的1200nits提升到1500nits，支援3000000：1對比度，也支援AI護眼模式，可學習使用者的習慣來智慧調節螢幕藍光與螢幕色溫，進一步保護使用者眼部健康。

三星Galaxy S21 Ultra是Galaxy S21系列中唯一採用側面曲面螢幕的機種，支援高通第二代3D超聲波螢幕感測技術，感測面積比先前版本大1.7倍。體驗上感測速度也更快。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21 Ultra採用O極限全螢幕設計。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21 Ultra採用雙面SIM卡卡槽的設計，不支援microSD卡擴充。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra在台推出12+256(沒有推出12+128的版本）以及16+512版本，皆提供星魅黑以及星魅銀的顏色選項。Galaxy S21 Ultra支援雙卡，不支援microSD卡擴充，機身上也沒有具備3.5mm耳機孔，支援USB-C連接埠，最高支援25W有線充電，也支援無線電力分享以及快速無線充電。電池為5000mAh（與Galaxy S20 Ultra相同），較為可惜的是取消了Galaxy S20 Ultra支援的45W快速充電特性。

由於發現使用者很少使用有線耳機以及包裝盒內附的充電器，三星今年度毅然決然取消了Galaxy S21系列內附的這兩項配件，讓手機包裝盒瘦身不少。對比Galaxy S20 Ultra包裝盒可以明顯看出差別。Galaxy S21 Ultra包裝裡頭僅包含USB-C充電線，退卡針等，連原本有附上的透明保護殼也一併取消。

三星Galaxy S21 Ultra內附配件。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21 Ultra包裝盒（左）與Galaxy S20 Ultra包裝盒。（黃慧雯攝）

二、搭配高通最新處理器 效能無庸置疑

三星Galaxy S21系列在全球共推出搭載Exynos 2100 處理器（SM-G998B）以及高通Snapdragon 888處理器的版本。目前測試版本為Exynos 2100 處理器的版本，在Geekbench 5取得單核心項目1096分、多核心項目則是3470分的成績。安兔兔評測則是636843分。

Galaxy S21 Ultra Geekbench 5（左）與安兔兔評測的跑分結果。（手機截圖）

可以確認的是台灣與香港、中國大陸以及美國市場都會推出搭載高通Snapdragon 888處理器的版本。根據《ePrice》網站測試，高通Snapdragon 888處理器的版本Geekbench 5分數各是1118與3381分，安兔兔評測分數則是 684916 分。根據該網站安兔兔評測跑分結果，Snapdragon 888處理器的版本分數較高，評測過程中所費電力較少，但是溫度上升幅度較高。要留意的是跑分僅是代表手機在極致效能下的表現，並非日常使用上的情況。

三、相機功能微幅提升 高倍變焦再進化

規格上，Galaxy S21 Ultra搭配前置4000萬畫素鏡頭，主鏡頭則是1200萬畫素超廣角鏡頭、108MP廣角鏡頭以及兩顆分別是1000萬畫素的長焦鏡頭（各支援3倍變焦與10倍變焦），最高仍支援100倍混合變焦的功能。

功能上，Galaxy S21全系列支援8K影片快拍（@24fps）功能，可自影片截取出3300萬畫素高解析相片。Galaxy S21 Ultra前後所有鏡頭都可支援[email protected]錄影。Galaxy S21系列超穩定動態攝影提升至60fps，可拍攝更穩定流暢的影片。相機功能上，一鍵拍錄升級2.0版本，可自行勾選想要的自動影片特效，僅自動生成你需要的格式，另外也可調整一鍵拍錄的秒數（5~15秒），讓拍攝更隨心所欲。新增的最佳導演模式，則可同時啟用手機上的所有鏡頭，並且可同時看到不同鏡頭的視野，在錄製時，可隨心所欲的切換鏡頭（呈現類似的導播切換鏡頭的效果，切換過程會直接錄製成同一段影片）。同時（錄製前）可以決定是否要啟用前置鏡頭，將攝影師的身影也同時拍攝下來（前鏡頭畫面支援以子母畫面呈現（位置可調整）或者前後鏡頭以分割畫面形式呈現並同時錄影的方式）。

Galaxy S21 Ultra新增最佳導演功能。（手機截圖）

Galaxy S21 Ultra新增最佳導演功能，可如同導播一樣在錄影時切換不同景頭的視角與視野。（錄製前可以決定是否要開啟前鏡頭同時錄製（將拍攝者也錄製下來））。（手機截圖）

20x變焦以上，Galaxy S21系列新增Zoom Lock功能，可以鎖定被拍攝的主體（點一下對焦框變為黃色，可以在手持狀態下降低鏡頭的晃動，提升高變焦下的拍攝成果。（手機截圖）

與Galaxy S21與Galaxy S21+不同的是，Galaxy S21 Ultra與Galaxy S20 Ultra一樣支援100倍數位變焦。今年並在20倍以上時新增AI防手震（Zoom lock）功能，讓你在拍攝高變焦主體時不需要借重腳架，能以手持拍出更穩定的高變焦照片。人像模式上，可後製拍照背景讓你一鍵去背，或是合成背景，調節景深等，讓手機也能拍出媲美單眼的人像照片。夜拍上Galaxy S21 Ultra因為搭載Nona-binning技術，夜拍降噪效果比前一代更為提升，還可自定7-20秒快門時間，輕鬆拍下星空、光軌等高難度照片。

Galaxy S21 Ultra 3x、10x、30x、100x(手持拍攝）變焦實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro 1x、10x變焦實拍。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra 夜間1x、3x、10x變焦實拍（啟動夜間攝影功能只能支援10x變焦）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra（左）對比iPhone 12 Pro日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra（左）對比iPhone 12 Pro日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra（左）對比iPhone 12 Pro日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra（左）對比iPhone 12 Pro夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra人像模式（背景、攝影棚、暗調單色、抽色效果）實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro人像模式（自然光、攝影棚燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白）實拍。（黃慧雯攝）

從實拍結果對比，在色調上，Galaxy S21 Ultra似乎沒有以往三星手機的相機調色那麼鮮豔，更為自然準確。白平衡上日夜間的表現對比iPhone 12 Pro來說都相對穩定。不過夜間實拍上，有時拍攝的成果整體亮度會太高，會少了一點夜間拍攝的場景感，略為可惜。但整體上的表現仍舊相對出色。人像拍攝上，則是iPhone 12 Pro在頭髮細節部分，表現得相對更好一些，不過Galaxy S21 Ultra可以支援背景顏色的部分，也相當實用貼心。

四、搭配S Pen體驗筆較厲害的工作效率

三星Galaxy S21 Ultra除了攝影性能跟其他Galaxy設備不同之外，獨家支援S Pen也是今年的一大特色。若你原本就是Galaxy S系列用戶，且也很想體驗看看S Pen的話，藉著今年的Galaxy S21 Ultre就能感受到。

三星Galaxy S21 Ultra是Galaxy S21系列中唯一支援S Pen的款式。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra專屬透視感應皮套與S Pen(1)。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra專屬透視感應皮套與S Pen(2)。（黃慧雯攝）

透視感應皮套蓋上後可顯示時間、通知等資訊。（黃慧雯攝）

Galaxy S21 Ultra的S Pen可啟動懸浮放大鏡、懸浮翻譯的功能。（手機截圖）

Galaxy S21 Ultra的S Pen支援手繪動態貼圖、手繪動態錄影功能，可以分享更有趣的備忘錄與日常生活。（手機截圖）

在Galaxy S21 Ultra使用S Pen的手寫筆記。（手機截圖）

Galaxy S21 Ultra除了可支援專為它設計的S Pen，也可以使用Galaxy Note系列或是Galaxy Tab系列的S Pen。專為它設計的版本技術上Wacom合作，不需要配對藍牙就可以使用，也不需要充電。支援感應快捷環功能，可使用「建立筆記、智慧選取、快速截圖、手寫動態貼圖、手繪動態攝影、懸浮翻譯、懸浮放大鏡、懸浮視窗切換、在日曆上書寫、Bixby Vision」等功能。不支援因為（Galaxy Note系列中）S Pen升級具備藍牙配對功能後的功能，也就是遠端控制與手勢操控的功能並不具備，換句話說支援基本款的S Pen手寫功能。但是也可以支援近期S Pen的手寫轉文字、微軟雲端同步等新功能。

體驗心得

短期體驗Galaxy S21 Ultra後，對於Galaxy S21 Ultra在外型上的提升與改變印象深刻。相機功能上，則是高變焦功能加入了Zoom Lock功能後，更輕易可以在高變焦的條件下拍出品質更好的照片，但是在高變焦照片的畫質上，還是希望能夠再有提升。實際生活場景中，20~30倍左右倍變焦功能嚴格來說更為實用。人像拍攝上，雖然加入了合成背景的功能，但是在頭髮細節上的偵測功能不是非常精準，略感可惜。搭配S Pen的感受則是相當接近Galaxy Note系列的體驗，但是不能收納在機身裡還是覺得有點小小遺憾。如果你過往就喜愛Galaxy S系列外型，外加S Pen的實用性，Galaxy S21 Ultra絕對會帶給你超乎期待的感受。

(科技)