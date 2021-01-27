白宮防疫顧問佛奇表示，一次戴2副口罩的保護效果更好。

美國總統拜登20日的就職典禮上，不少賓客很有默契地一起戴上2副口罩，在網路上引起討論，白宮防疫顧問佛奇25日表示，戴2副口罩確實更具保護力。

綜合美媒CNBC、美國「財經內幕」（Business Insider）報導，20日拜登就職典禮上，為了防疫，包括受邀朗誦詩文的22歲詩人高曼（Amanda Gorman）及受拜登提名出任運輸部長的布塔朱吉（Pete Buttigieg）等人，都不約而同戴了2副口罩出席典禮，他們在醫療口罩外再戴上一副裝飾的布口罩搭配當天穿搭，雙層口罩畫面引起網友熱議。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任暨白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）25日接受NBC「今日秀」（Today）節目專訪時，被問及一次戴2副口罩是否更具保護力，佛奇回應「確實可能更具保護效力」。

「如果你有一層覆蓋，你再覆上另一層，以常識來看確實可能更具保護效果」，佛奇說，「這也是為什麼你看到人們戴2層覆蓋或是戴N95口罩。」

新冠病毒登陸美國後，美國官方就建議民眾可以戴擁有3層的布口罩防疫。

美國學者於15日刊載於生物醫學期刊《Cell Press》的評論指出，在布口罩裡面再戴上一副醫療口罩能提供最大的保護效果，因為這時醫療口罩的作用就像過濾器，布口罩則能幫忙讓整個防護罩更貼緊肌膚，在飛機上或商店等無法維持社交距離的地方，戴2副口罩能提供額外保護。另外的次要選項是戴上具有過濾效果中間層「熔噴不織布」的三層口罩。

研究顯示，擁有多層的布口罩就能阻擋50-70%的飛沫及微粒，不過當然，醫療用口罩過濾病毒的效果更好。

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文章來源：Dr. Fauci: Double-masking makes ‘common sense’ and is likely more effective
文章來源：Fauci said it is 'common sense' to wear 2 masks to stop the spread of COVID-19. Here's how to do it.

(中時新聞網)

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