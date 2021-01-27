手是人體很重要的部位，人們用手來做事、賺錢，因此，談及一個人的運勢，自然就離不開手。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，看手相時，不僅僅要看紋路，手指長短也非常重要，小指是最尾端的一個手指，代表著子女和晚輩，所以從小指就可以看出老年的運勢，小指端正、過長的人晚年都非常順利，財運很旺、大富大貴。

▍1.小指端正

手相中，小指最佳狀態是飽滿端正、長短粗細均勻。如果一個人的小指形狀端正修長，不歪斜，代表老年時期運勢順利，身體健康，且子女賢孝，可安享晚年。小指直順圓潤，也說明此人善於交際，人緣旺，辦事效率比較高，在事業方面能夠做出成績，財運也非常好。

▍2.小指過短

小指長度以無名指的第一節處為最合適，如果小指過短表示子女緣較薄、或子女來得晚，也代表子女能力不佳，容易為此操心費力，勞碌一生。另外，小指過短的人比較性急，性格衝動，缺乏忍耐力，工作時雖很迅速，但因為做事不專注，容易出現失誤，在財力方面難有很大收穫。小指過短的人比較適合一些約束少的行業，比如藝術家、自由職業等。

▍3.小指過長

小指長的人，晚年運勢較佳，身體健康、諸事順利、子女孝順，各方面都比較平穩，沒有不順心的事。小指長同時也代表了此人觀察力強，為人聰慧，口才好，善於表達。而且適應能力比較強，有事業進取心，很適合在公職領域或者企業發展，可以大富大貴。

▍4.小指彎曲

小指彎曲的人，適應能力比較差，處事比較敏感，老年身體狀況不太好，要注意呼吸系統或者腸胃系統的保健，最好能定期去檢查身體。子女可能也會帶來不少煩心事，令人費心費神。

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(中時新聞網)