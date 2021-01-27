一場NBA比賽往往最關鍵的時刻就是第四節哪支球隊能夠掌握場上情勢，球員能有出色發揮，球隊的勝率就非常高，因此有「第四節」先生封號，根據統計，本季「第四節先生」榜前三人由籃網三巨頭厄文、杜蘭特與哈登包辦，七六人中鋒恩比德位居第四。

「第四節先生」的基本條件就是心臟夠大顆，尤其是危急存亡之際還能有穩健的出手得分能力，甚至還有辦法力挽狂瀾，投進絕殺球，讓對手一槍斃命。

本季目前為止厄文在第四節的平均得分是9.1分，高居「第四節先生」榜第一人，可見得他過去幾年在騎士、塞爾提克和籃網訓練出來的抗壓力有多麼大了。

經過傷病休息一個賽季的杜蘭特，球技並沒有退步，反而更加犀利，尤其是三分球投籃命中率44.6%，創生涯新高，場均30.4分則生涯次佳，第四節平均得分為8.6分，從此可得知杜蘭特第四節的作戰體能絲毫不輸前三節。

籃網新三巨頭成員哈登，本季雖然與火箭鬧得很不愉快，導致他的攻擊火力稍稍下滑，但他在關鍵時刻依舊相當穩定，本季第四節場均得分8.3分，讓籃網能夠在厄文與杜蘭特遭到嚴防的時候有第三個致勝球員。

厄文、杜蘭特與哈登三人在第四節平均可攻下26分，提供籃網超過八成的攻擊火力，同時又能讓其他敵對球隊防不慎防，假若三人能夠真正融入在一起，這個威力肯定會更驚人，也難怪籃網會躍居成為奪冠熱門球隊之一。

(中時 )