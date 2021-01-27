全球車用晶片引爆缺貨潮，德國、美國和日本紛紛請求台灣政府援助，提高晶片供給。外媒報導，台灣在全球經濟扮演的角色，過去並未受到關注，直到近期車用晶片短缺，各國才意識到台灣的重要性，且全球對台灣半導體依賴程度已達到危險等級。

美國財經媒體報導，台灣在全球經濟扮演的角色，過去並未引起太多注意，直到車用晶片大缺貨，包括德國福斯汽車、美國福特汽車及日本豐田汽車等大廠，因為沒有晶片而被迫停產，台灣的重要性變得不容忽視。

目前美國、歐洲和日本汽車製造商都在遊說當地政府幫助，並請求台灣政府和台積電提供協助。汽車產業跨海求援凸顯台積電晶片製造能力佳，也讓台灣在全球政治和經濟中發揮影響力。

儘管台灣持續受到大陸威脅，但台灣在半導體領域的掌控，也代表著全球供應鏈中存在瓶頸，因此從日本、美國到大陸等，這些國家投入半導體自主計畫變得更為迫切。

報導指出，台灣並非半導體產業供應鏈唯一要角，美國仍居於主導地位，尤其在晶片設計與電子軟體工具等領域，荷蘭大廠艾司摩爾（ASML）為全球半導體設備龍頭，而日本則是相關設備和化學藥劑的主要供應國。

台積電在先進製程技術領先全球，並在台灣打造一個以台積電為中心的半導體產業生態，如日月光已是全球頂尖的封裝廠；聯發科也成為全球最大智慧型手機晶片製造商。

市場不斷傳出台積電將赴日設廠的消息。日本經濟產業省官員Kazumi Nishikawa表示，台積電越來越具有主導地位，這是晶片業人士都必須設法因應的現況。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲計畫主任Mathieu Duchâtel指出，台灣在全球晶片供應鏈擁有「巨大的戰略價值」，而保護全球最先進的晶圓廠，符合所有人的利益，也是台灣得以避免大陸進犯的關鍵。

(中時新聞網)