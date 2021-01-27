國民黨榮譽主席連戰次子連勝武被平面媒體踢爆11年婚姻亮紅燈，背著空姐妻子路永佳及3子女，與一位身材高挑又骨感的正妹曖昧約會，最後還回到女方住處過夜。對此，資深媒體人狄志偉昨(26日)也在臉書PO文，分享自己今昔在聚會上遇到路永佳的不同之處，認為連勝武夫婦感情有些風雨，或許早有端倪。

狄志偉昨日在臉書談到連勝武外遇新聞，他感嘆：「冰凍三尺非一日之寒！看似甜蜜幸福的夫妻，背後都有不為人知的算計！愛情久了、過了保鮮期，夫妻之間昇華成為親情！沒有刺激、沒有新鮮感，他就只是孩子的爸？或者她就只是孩子的媽？」

狄志偉表示連勝武與妻子之間問題會是什麼，很耐人尋味，而認識他們夫婦倆的朋友看到新聞都很震驚。

狄志偉透露多年前一位朋友女兒的慶生會，遇到連勝武夫婦，也對連勝武與路永佳間的好感情留下深刻印象，「夫妻倆對人很客氣，而且互動也很好，那時候覺得連勝武還蠻平易近人，很有禮貌，對老婆跟小孩很好，兩個人很恩愛的感覺！而這樣子的印象，始終在熟知他們的朋友之間延續！」

不過狄志偉也透露最近朋友聚會上，多半是路永佳自己帶著孩子，他說：「如今對照連勝武的劈腿事件，以及路永佳冷靜的面對媒體，或許可以嗅出端倪，夫妻之間的感情有些風雨。」也希望路永佳的婚姻地基打得夠穩，「佳」別被風吹跑了。

(中時新聞網)