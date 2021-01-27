自新冠疫情爆發以來，澳洲的國際留學生流失十分嚴重。最新研究報告指出，未來3年，澳洲大學將因此損失190億澳元（約台幣4186億元），最新消息指出，澳洲很可能會通過分發「疫苗護照」，免除國際留學生的隔離要求，以吸引更多留學生赴澳留學。

《澳洲財經見聞》報導，根據米切爾研究所的報告指出，未來3年，澳洲大學將因此損失190億澳元，全面恢復還要等到2025年。對此，澳洲教育部長艾倫·塔吉（Alan Tudge）透露，該國很可能會通過分發「疫苗護照」，免除國際留學生的隔離要求，以吸引更多留學生赴澳留學。

報導指出，依官方數據顯示，大約有16.4萬名在澳洲的大學就讀的留學生，由於邊境關閉而無法進入澳洲。在此情況下，不少原訂於澳洲留學的學生開始計畫改變目的地，據統計，2019-2020財年，大陸留學生赴澳簽證申請數量銳減了20%。

此外，更令澳洲擔心的是，大陸等多國留學生正在加速撤離該國。依澳洲統計局最新數據顯示，2020年12月，25%離澳人士均為國際留學生，其中有9300人是大陸留學生，佔18.7%。

大陸《南方都市報》報導，大陸已於1月19日向在澳洲的大陸公民發出提醒，最近多名大陸留學生在悉尼、坎培拉、墨爾本等地遭遇無端襲擊，在澳洲的大陸公民應高度注意人身安全，這或許也是大陸留學生加速撤離澳洲的重要原因。

然而，大量大陸留學生流失之後，澳洲的國際教育行業也將遭殃。大陸《環球網》之前曾報導，澳洲各大大學25%的收入都來自於國際留學生，因此，此一收入大減後，澳洲悉尼大學、澳洲國立大學等7所大學因削減科研經費，跌出了2021年《QS世界大學排名》百強大學行列。

(中時新聞網)