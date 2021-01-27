前副總統呂秀蓮的兄長呂傳勝再17日病逝，呂秀蓮26日也在臉書上發文回顧過去相處的點滴，並表示哀悼之情。追念兄長之餘，呂秀蓮更揭露一件外人鮮少知悉，但確實影響美麗島軍法大審，甚至台灣民主發展的秘密。

呂秀蓮26日在臉書上表示，2021年1月17日晚間，我接到唯一的兄長呂傳勝律師病逝的噩耗，他享壽84歲，「他是此生影響我最深的哥哥，天人永隔的澈痛使我淚潸潸」，並在臉書貼文中，細數兩人相處和成長的點滴。

呂秀蓮更在臉書上透露了一件美麗島事件時不為人知的祕辛，她指出，美麗島事件於1979年12月10日晚上在高雄市爆發，而她是當晚最主要的演講者，並在12月13日清晨第一個被逮捕入獄，看到當天的新聞後，呂秀蓮的母親昏倒並跌斷右腿，哥哥呂傳勝也瞬間得到胃潰瘍，且多年未痊癒。

呂秀蓮回憶，在專案小組日以繼夜的疲勞偵訊之下，她被迫簽下許多認罪的證詞，在1980年2月27日上午第一次見到大姐和哥哥，兄姊十分關心她的情況，還旁敲側擊地詢問有無遭到刑求，呂傳勝還對她說，「妳是學法律的，自白必須出於自由意願才合法，妳好好想想，這幾個月來有受到什麼冤屈的話，明天法庭上通通講出來。」

不過，當下呂秀蓮卻對家人的說法感到半信半疑，但回到押房後，她閉起眼睛，慢慢地理出頭緒，相信他們一定有盤算，不可能害自己。回想起偵訊過程種種，呂秀蓮認為，只能用「人格解體式」、「斷章取義式」、「移花接木式」，及「欺騙威嚇式」來形容偵訊取供的方式，而她也決定在法庭上為自己的清白而戰。

呂秀蓮發現，其他被告不見得認識他們的律師，至少沒有人像我這樣，律師是我的哥哥和嫂嫂的哥哥，我完全信任。他們彼此之間缺乏互信，甚至懷疑律師是國民黨請來的，哪敢相信？果然，隔天開庭，前面幾位被告都誠惶誠恐，承認偵訊期間受到很好的照顧，自白都出於自願，「我心想完了，我如何唱獨腳戲翻供？」幸好這時候呂傳勝起身發言，要求讓呂秀蓮上庭，而審判長也只好讓呂秀蓮發言。

這時，呂秀蓮忽然悲從中來，痛哭失聲道，「我沒有被刑求，但有刑求以外不正的方法，他們用比刑求更高明的方法」，而她的另一位辯護人鄭冠禮律師立即接口，「請審判長問被告，什麼比刑求更高明？」而審判長只好讓她述說偵訊過程，而她則委婉說出「人格解體式」、「斷章取義式」，法庭上立即一片譁然，旁聽席上的記者們都豎耳傾聽。我斷斷續續說完話，法庭氣氛為之逆轉，其他被告的律師也爭相要求問明每個被告的偵訊過程有無違法。

呂秀蓮指出，由於她的律師跟自己特有的關係，使她配合辯護策略而巧妙翻供，終於帶動案情大翻轉，第二天各報都有完整報導，而原本封閉的戒嚴體制也因十天軍法大審中，審判長與被告和律師的精彩舌戰被充分報導，而受到空前的衝激，台灣民眾的政治意識因軍法大審而被啟蒙開來，她更回憶起當時呂傳勝的一句話，「審判官們！今天你們在法庭上審判八名被告，別忘了，全國同胞在外面審判你們。而明天，歷史會審判你我大家」。

呂秀蓮審不住直言，後來歷史果真審判美麗島，在軍法大審20年後，當時最年輕的辯護律師陳水扁居然和被判「暴力叛亂」罪的呂秀蓮搭檔，用和平民主的方式讓一黨專政50年的國民黨下台，實踐政黨輪替的民主憲政。不過，如果當時沒有哥哥和她之間的兄妹情誼，在法庭上無人敢翻供，審判的結果必然更悲慘，台灣的民主化或許遙遙無期。

最後，呂秀蓮也說，「我的哥哥呂傳勝一生光明磊落，走正道，行公義，不忮不求。從小到大，他呵護我，引導我，更影響我的今生今世。兄妹一場，願您上天堂，護佑家人和台灣！」

手足情深憶難忘 2021.01.25 2021年1月17日晚間，我接到唯一的兄長呂傳勝律師病逝的噩耗，他享壽84歲。他是此生影響我最深的哥哥，天人永隔的澈痛使我淚潸潸。 兒時童趣 ... 由呂秀蓮發佈於 2021年1月26日 星期二

(中時新聞網)